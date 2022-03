Tarol a Fidesz–KDNP az erdélyi magyarok körében

Több mint százezren adták le, küldték el eddig levélszavazatukat Erdélyből, a magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyiek körében a négy évvel ezelőttinél nagyobb az érdeklődés a magyarországi választások iránt. A Krónika erdélyi napilap információi szerint sok olyan választópolgár adja le most a szavazatát, aki idén először regisztrált, és első alkalommal vesz voksol. Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja arról számolt be, hogy folyamatosan érkeznek a külképviseletre a levélszavazatok március 19-től kezdődően.

Egy friss felmérés szerint a Fidesz–KDNP-nek kilencven százalékos támogatottsága van az erdélyi magyarok körében.

A kormányzó párt iránti rendkívül magas bizalommal kapcsolatban Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet Románia-szakértője megkeresésünkre azt mondta, ez elsősorban annak a határon túli magyar közösségekkel kapcsolatos önazonos és következetes Fidesz-politikának az eredménye, amely nemcsak azokban az években érvényesült, amikor ez egybeesett a kormány politikájával, hanem a Fidesz ellenzéki időszakaiban is.

A magyar állampolgárság felvételének és a magyarországi választáson való részvételnek a »kriminalizálásával« – amely elsősorban a Gyurcsány-kormányok időszakára volt jellemző – a magyar balliberális oldal kizárta a szavazói köréből azokat, akik esetleg rájuk szavaztak volna vagy szavaznának

− fogalmazott az elemző.