Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

gazdasághitelSzéchenyi Kártya Program

Fix 3 százalék: olyan történt, amire nem számítottak

Rohamot indítottak a vállalkozások.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 12:24
Kapós lett a fix 3 százalékos hitel Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A várakozásokat felülmúló az érdeklődés a Széchenyi-kártya-program keretében október elejétől egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt, az első két hétben 2600 cég nyújtott be kérelmet, mintegy 140 milliárd forint értékben – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy budapesti sajtótájékoztatón.

A KAVOSZ újbudai irodájában tartott rendezvényen jelezte: a kormány négy pilléren nyugvó, a vállalkozásokat segítő akciótervet indított, hogy ellensúlyozza a szankciók és a vámok negatív hatásait, és ennek első pillére a kkv-k számára elérhető források biztosítása. További részei a programnak

  • az adócsökkentés, 
  • illetve az adminisztratív könnyítések, valamint 
  • a munkahelyvédelmi terv és a bérmegállapodás.

Hangsúlyozta: 

az elmúlt két hét adatai kiemelkedőnek mondhatók, mivel a Széchenyi-programon belül évente 12 ezer hitelszerződést kötnek a pénzintézetek 1300 milliárd forint értékben.

Az NGM várakozása szerint azzal, hogy a likviditási hiteltermékek kamata október 6-tól a beruházási hitelekhez hasonlóan 3 százalékra csökkent, ötszázmilliárd forinttal növekedhet éves szinten a program keretében kihelyezett hitelösszeg – jegyezte meg egy kérdésre válaszolva a távirati iroda ismertetése szerint.

Szabados Richárd bejelentette: az óriási érdeklődésre való tekintettel tízfős stábbal elindítják a Kkv-programirodát, amelynek feladata a beérkező információk feldolgozása és a vállalkozások támogatása, valamint rendszeres részvétel vállalkozói fórumokon és rendezvényeken.

Emellett a vállalkozók a fix3kkv.hu honlapon hasznos információkhoz juthatnak, és ezen keresztül irányítják át a jelentkezéseket, továbbá a [email protected] oldalon is érdeklődhetnek a cégek – tette hozzá.

A Széchenyi-kártya-programon belül elérhető hét termékből három likviditási, folyószámlahitel és egyben szabad felhasználású konstrukció, míg három klasszikus beruházási hitel mellett egy lízingfinanszírozásra is elérhető maximum ötszázmillió forintig.

A hiteligények feldolgozása, a beadás és az elbírálás közötti időszak nagyjából egy hónapot vesz igénybe.

Kérdésre válaszolva elmondta, a három likviditási hiteltermék részesedése hatvan-hetven százalék, és az új hitelkondíciók bejelentése óta is hasonló arányok figyelhetők meg. Ugyanakkor kedvező hír, hogy a beruházási hitelek iránt is nőtt az érdeklődés október eleje óta, ami a gazdasági növekedést hosszabb távon is támogathatja.

Balog Ádám, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke elmondta, hogy az előző év azonos időszakához viszonyítva értékben háromszoros, volumenben mintegy kétszeres a növekedés az Széchenyi-kártya-program termékei iránti érdeklődésben. A KAVOSZ ügyintézői állják a vállalkozások rohamát – mondta, hozzátéve, hogy 202 ügyfélszolgálati munkatárs segíti a munkát országszerte.

A tapasztalatok szerint az ügyintézés nagy részét, 75 százalékát a papírmunkára fordítják, és a cél, hogy ez az arány ötven százalékra csökkenjen. Az adminisztráció gyorsítását segíti az a mesterséges intelligencia alapú ellenőrzési és kitöltési rendszer, amit elindítottak, emellett új időpontfoglaló rendszert is bevezettek, amely lehetővé teszi a vállalkozások gyorsabb és gördülékenyebb kiszolgálását.

Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a sajtótájékoztató végén megjegyezte, hogy novemberben a vállalkozásokat érintő adó- és adminisztrációcsökkentő program érkezik.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpedofil ügy

Tanú lesz az egész ország

Bayer Zsolt avatarja

Politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja a Szőlő utcai ügyben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.