Fix 3 százalék: olyan történt, amire nem számítottak

– A várakozásokat felülmúló az érdeklődés a Széchenyi-kártya-program keretében október elejétől egységesen 3 százalékos fix kamattal elérhető hét hiteltermék iránt, az első két hétben 2600 cég nyújtott be kérelmet, mintegy 140 milliárd forint értékben – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára egy budapesti sajtótájékoztatón.

A KAVOSZ újbudai irodájában tartott rendezvényen jelezte: a kormány négy pilléren nyugvó, a vállalkozásokat segítő akciótervet indított, hogy ellensúlyozza a szankciók és a vámok negatív hatásait, és ennek első pillére a kkv-k számára elérhető források biztosítása. További részei a programnak

az adócsökkentés,

illetve az adminisztratív könnyítések, valamint

a munkahelyvédelmi terv és a bérmegállapodás.

Hangsúlyozta:

az elmúlt két hét adatai kiemelkedőnek mondhatók, mivel a Széchenyi-programon belül évente 12 ezer hitelszerződést kötnek a pénzintézetek 1300 milliárd forint értékben.

Az NGM várakozása szerint azzal, hogy a likviditási hiteltermékek kamata október 6-tól a beruházási hitelekhez hasonlóan 3 százalékra csökkent, ötszázmilliárd forinttal növekedhet éves szinten a program keretében kihelyezett hitelösszeg – jegyezte meg egy kérdésre válaszolva a távirati iroda ismertetése szerint.

Szabados Richárd bejelentette: az óriási érdeklődésre való tekintettel tízfős stábbal elindítják a Kkv-programirodát, amelynek feladata a beérkező információk feldolgozása és a vállalkozások támogatása, valamint rendszeres részvétel vállalkozói fórumokon és rendezvényeken.

Emellett a vállalkozók a fix3kkv.hu honlapon hasznos információkhoz juthatnak, és ezen keresztül irányítják át a jelentkezéseket, továbbá a [email protected] oldalon is érdeklődhetnek a cégek – tette hozzá.

A Széchenyi-kártya-programon belül elérhető hét termékből három likviditási, folyószámlahitel és egyben szabad felhasználású konstrukció, míg három klasszikus beruházási hitel mellett egy lízingfinanszírozásra is elérhető maximum ötszázmillió forintig.

A hiteligények feldolgozása, a beadás és az elbírálás közötti időszak nagyjából egy hónapot vesz igénybe.

Kérdésre válaszolva elmondta, a három likviditási hiteltermék részesedése hatvan-hetven százalék, és az új hitelkondíciók bejelentése óta is hasonló arányok figyelhetők meg. Ugyanakkor kedvező hír, hogy a beruházási hitelek iránt is nőtt az érdeklődés október eleje óta, ami a gazdasági növekedést hosszabb távon is támogathatja.