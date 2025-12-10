menetjegyHegyi ZsoltMÁV-csoportárak

MÁV-bejelentés: tizenöt százalékkal csökkennek a jegyárak

Jelentős könnyítést jelentett be az utasoknak a MÁV-csoport vezetése.December 12-től, péntektől mindenki tizenöt százalékos kedvezményben részesül, aki az új MÁVplusz mobilalkalmazáson keresztül váltja meg jegyét. Az intézkedés célja, hogy a digitális jegyvásárlás ösztönzése mellett már az ünnepi időszakban kézzelfogható anyagi segítséget nyújtsanak a családoknak és az eseti utazóknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 13:04
Fotó: MTVA/Róka László
Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója közölte: a társaság kiterjeszti az úgynevezett okoskedvezményt a belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre is. A korábbi rendszer csak korlátozott számban tette elérhetővé az olcsóbb jegyeket. Az új modell ezzel szemben minden felhasználónak garantálja az árengedményt. A lehetőség péntektől él, független a vásárlás időpontjától, így akár az indulás előtti utolsó pillanatban is érvényesíthető a kedvezményes ár

A MÁV-csoport egyik, a főváros Nyugati pályaudvaráról érkező és Nyíregyházára tartó Stadler FLIRT személyvonata. A kép illusztráció. / Fotó: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

Illusztráció. Fotó: MTVA/Jászai Csaba 

Lényegesen olcsóbban utazhatunk a MÁV járatain

A vezérigazgató kiemelte az összefüggést a modern technológia használata és a költséghatékonyság között. A vasúttársaság álláspontja szerint méltányos a digitális csatornákat preferáló utasok jutalmazása. Hegyi Zsolt a bejelentés során hangsúlyozta: 

Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy aki okosapplikációt használ, okoskedvezményt kapjon.

A fejlesztés hátterében a MÁVplusz alkalmazás népszerűsítése áll. Ez a felület ma már Magyarország legkorszerűbb útvonaltervezője. Képes az ország bármely két pontja közötti eljutást megtervezni, kombinálva a vasúti és buszos közlekedési módokat. A rendszer félmillió felhasználójának mostantól az egyszerűség mellett az anyagi megtakarítás is garantált. A vállalatvezető szerint a digitális platform használata logikus döntés minden utas számára. Mint fogalmazott: 

Kétség sem fér hozzá, hogy nemcsak útvonalat tervezni, de jegyet váltani is a MÁVplusz applikációban a legokosabb dolog.

A MÁV-csoport időzítése tudatos. A tíz vállalás keretében bevezetett intézkedés célja az adventi és karácsonyi időszak megkönnyítése. Ez különösen azoknak a családoknak és rokonlátogatóknak segítség, akik nem rendelkeznek bérlettel, hanem eseti jelleggel váltanak menetjegyet. A kedvezményrendszer átalakítása így igazságosabbá teszi a teherviselést.

A változás nem érinti a bérlet típusú termékeket. A vármegye- és országbérletek, valamint a Vármegye24 és Magyarország24 napijegyek ára változatlan marad. Ezek a termékek a tarifareformnak köszönhetően már eleve nyomott áron érhetők el. A diákok esetében továbbra is érvényes a kilencvenszázalékos kedvezmény. Az új, egységes tizenöt százalékos engedmény tehát a teljes árú és egyéb menetjegyekre vonatkozik, amennyiben azokat a megújult applikáción keresztül vásárolják meg az utasok.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

 

Hegyi Zsolt egy korábbi bejelentéséről itt írtunk korábban.

