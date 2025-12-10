Hat góltól mentette meg csapatát a BL legjobb kapusa, a Real Madrid ellen mégsem ő védett

A Kajrat Almati a Bajnokok Ligája-alapszakasz egyik leggyengébb csapata az eredmények alapján, a kazah együttes az eddigi hat meccséből ötöt elveszített, s csak egyszer, a Pafosz elleni hazai 0-0-s találkozón tudott pontot szerezni. Hogy ennél több nem jött össze, az a legkevésbé Temirlan Anarbekovon múlott, a kazah válogatott kapus ugyanis a teljes mezőnyben a legjobb mutatóval rendelkezik a posztján.

Amit lehet, azt védi a Kajrat Almati kapusa. Fotó: AFP/Stanislav Filippov

A 22 esztendős futballista már a selejtezők során is az egyik legfontosabb láncszem volt, a Celtic elleni rájátszásban mindkét meccsen megőrizte kapuját a góltól, a tizenegyespárbajban pedig három lövést is kivédett, hozzásegítve csapatát a főtáblához.

Az alapszakaszban szintén remekel, a legutóbb az Olympiakosz ellen is parádésan védő kapus 5,85, vagyis közel hat góltól mentette meg csapatát, és bár a Kajrat Almati a mezőny egyik leggyengébb gárdájaként rendre sok lövéssel néz szembe, ez a mutató így is kimagaslónak mondható. A listán a második helyen álló Nikita Haikin (Bodö/Glimt) 4,10, a Slavia Prahában védő Jindrich Stanek pedig 2,27-es számot tud felmutatni.

– Négy mérkőzésen 24 védést mutattam be, de a legfontosabb a csapat – mondta a hat alapszakaszmeccsből négyen kezdő labdarúgó, aki azt is elárulta, fejsérülés miatt nem lehetett ott a Sporting CP és a Real Madrid ellen. – Arról álmodtam, hogy védhetek a Real Madrid ellen, és olyan sztárok ellen játszhatok, mint Kylian Mbappé. Ilyen a futball, utána már a felépülésre koncentráltam, hogy ismét segíthessem a csapatot.

A legtöbb gólmegelőzés mellett a legtöbb meccsenkénti védése is neki van átlagosan, és ha így folytatja, sokat tehet azért, hogy a kazahok megszerezzék az első győzelmüket – legközelebb januárban, az FC Bruges ellen próbálkozhatnak.