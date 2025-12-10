Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Újabb vásárlást jelentett be a 4iG

A 4iG Informatikai Zrt. megveszi az ACE Network Zrt. további harminc százalékát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 11:50
4iG
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
A 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. részvényadásvételi szerződést kötött az ACE Network Zrt. jegyzett tőkéjének további harminc százalékot megtestesítő részvények megszerzésére, az ügylet zárásával a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network, egyedüli százszázalékos tulajdonosa lesz – közölte a 4iG szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A tájékoztatásban felidézték, hogy a 4iG 2021. április 14-én zárta azt a tranzakciót, amelynek során már megszerezte az ACE Network jogelődjének, az Spacenet Zrt. jegyzett tőkéjének hetven százalékát megtestesítő részvényeket. Ismertették, hogy az ACE Network hálózati, IT-biztonsági, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra megoldások megvalósításával, üzemeltetésével, azok magas szintű automatizálásával, illetve támogatásával foglalkozik. 

Az ACE Network Cisco GOLD Integrator- és Provider-partner, így önálló hatáskörben nyújthat támogatási szolgáltatásokat megrendelőinek. A Ciscón kívül az F5, a Palo Alto, a HPE, a Checkpoint, a Juniper, a Fortinet és a Nokia magas szintű képviseletét is ellátja Magyarországon. Az ACE Network jelenleg 49 alkalmazottat foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot – tájékoztatott a 4iG Nyrt.

 

