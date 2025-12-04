Nincs megállás, tovább terjeszkedik a 4iG: két fontos megállapodást is bejelentett a cégcsoport

A tájékoztatás szerint a 4iG a Mobil Adat Holding Zrt. és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt. 45-45 százalékos tulajdonrészét szerezheti meg a hatósági jóváhagyásokat követően, az üzlet pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A Mobil Adat szolgáltatásainak integrációjával a 4iG-csoport – a digitális infrastruktúra teljes értékláncát lefedve – képessé válik a szenzoroktól az adatközpontig terjedő, teljes körű IoT-megoldások biztosítására.

Az akvizíció tovább erősíti a Mobil Adat Kft. és a 4iG-csoport informatikai és távközlési szolgáltatásai közötti kereskedelmi és technológiai szinergiákat, és hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatcsoport Magyarország és a régió meghatározó IoT- és adatkommunikációs szolgáltatójává váljon – hangsúlyozták. Az akvizícióval tovább bővülhet a vállalatcsoport digitális szolgáltatási ökoszisztémája, különös tekintettel az online pénztárgépek, automaták, e-töltők és okosmérők adatkommunikációjára – jelezték. Az akvizíció a vállalatcsoporton belül is jelentős keresztértékesítési lehetőségeket teremt, a Mobil Adat specializált IoT-megoldásai jól kiegészítik a One Magyarország távközlési és felhőszolgáltatásait – idézte a közlemény Radó Gábort, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatóját.

A Mobil Adat SIM-kártya menedzsment és dedikált M2M-megoldások (machine-to-machine, gépek közötti kommunikáció) területén szerzett több mint egy évtizedes szakértelme kiegészíti a 4iG-csoport telekommunikációs és IT-rendszerintegrációs szolgáltatásait, a cég technológiai megoldásai pedig szervesen illeszkednek a 4iG IT ügyfélkapcsolati és rendszerintegrációs szolgáltatásaihoz – áll a közleményben.

A 4iG Informatikai Zrt. kedden egy másik fontos bejelentést is tett: a cégcsoport adásvételi megállapodást kötött az EQUILOR Alapkezelő Zrt.-vel az általa kezelt Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában lévő FaceKom Kft. százszázalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A FaceKom biztonságos videóalapú ügyfélazonosítási és ügyfélszolgálati megoldások, omnichannel ügyfélkommunikációs platformok, valamint elektronikus aláírási és bizalmi megoldások fejlesztésére specializálódott magyar informatikai vállalkozás. A piacvezető fejlesztő fejlett és innovatív technológiáit számos bank, biztosító, közszolgáltató és állami szervezet használja. A 2011-ben alapított vállalat olyan innovatív technológiák fejlesztésével vált ismertté, mint a videóalapú ügyfélazonosítás (eID), valamint a kioszkszoftverek fejlesztése.