Így mondhatja el a véleményét weboldalunkon a legfontosabb közéleti témákban

2025. 10. 14. 18:54
Fontos újítás élesedett a Magyar Nemzet online felületén, mostantól bárki elmondhatja a véleményét a cikkeink alatt a legfontosabb magyar közéleti és külpolitikai témákban.

Ehhez nem kell mást tenni, mint regisztrálni ezen a linken, majd ezt követően belépni a Magyar Nemzet honlapján a saját fiókjukba. 

A kommentek rövid időn belül megjelennek az adott cikkek alatt, erről a regisztráció során megadott e-mailben is értesítést kapnak a hozzászólók. A kommentelés lehetősége ugyanakkor néhány olyan szabályhoz kötött, amely a kulturált véleményformálás kereteit hivatott megtartani. A szabályzatot erre a linkre kattintva olvashatják el.

