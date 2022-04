A harc újrakezdődik – egyre több jel utal arra, hogy Sorosék támadásba lendülnek

Az írások egyrészt fellépést szorgalmaznak az éghajlati válság „egyenlőtlen terheinek kezelése” érdekében, bár ezt bővebben nem fejtik ki. A második cikk pedig egy helyen azt írja, hogy könyörtelen, kérlelhetetlen (angolul unrelenting) erőfeszítéssel alkalmaznak majd saját igazságszolgáltatási megközelítést azzal a céllal, hogy mielőbb felszámolják „a faji, a nemi, osztálybéli és szexuális irányultság körüli réteges és strukturális egyenlőtlenségeket”. Ez az elképzelés egy agresszív, kihívóan támadni képes, energikus attitűd általánossá tételét vetíti előre az NGO-k tevékenységében.

A támadás kifejezést használja is az egyik írás, annak a reményét is megjegyezve, hogy így talán sikerülhet „a lehető legnagyobb mértékben” összpontosítaniuk „a nyílt társadalom ellenségei elleni fellépésre”, és hogy visszaállítják majd azt a típusú kockázatvállaló, nagy hatással bíró (high-impact) megközelítést, amelynek Soros György vetette meg az alapjait még a 1990-es években.

Az egyes demokráciákban felbukkanó, szerintük egyértelműen negatív tendenciákat illetően, „a világjárvány – amelyet sok demokrácia rosszul kezelt –csak elmélyítette ezeket a kétségeket” az első cikk értékelése szerint – írja a Tűzfalcsoport.

A Project Syndicate-en nemrég megjelent két cikk jórészt a kelet-közép-európai viszonyok szerintük kedvezőtlen változásából (romlásából) vezeti le a mai helyzet „bonyolultságát”, és erre hivatkozva hirdeti meg a harc „újrakezdését”, vagyis a korábbiaknál is agresszívabb megközelítésmód szükségességét.

Ezt azzal egészíti ki a második írás, hogy a bipoláris világ ismét fenyegeti a szabadságot.

Joe Biden amerikai elnök közelgő, év végi demokrácia-csúcstalálkozójában lehetőséget lát arra, hogy„a hasonló gondolkodású kormányokat”, de a nagyvilágot is összehozza Hszi Csin-ping kínai elnök „önkényuralma” ellen. Azonban – húzza alá a cikkek szerzője – a pragmatizmus nem veszélyeztetheti az értékeket, és itt talán egy szójátékkal is élni próbál a második cikk (trumping values – ez utalás az előző amerikai elnökre a „trump” igével, amelynek jelentése: adut játszik, kijátssza az ütőkártyát).

A legfőbb probléma az, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok hálózatának tervezett még agresszívabb működtetésével valójában éppen a jogállamiságot, illetve a népképviseleten alapuló nemzeti demokratikus rendszerek megsebzését, a demokrácia meggyengítését és a nemzeti szuverenitás eszméjének aláásását tűzte ki célként a nemzetközi alapítványi hálózat elnöke. Sorosék tehát nem tesznek le róla, hogy a világot erőszakkal, ahogyan az egyik írásban is szerepel: „kíméletlenül” a maguk képére formálják, pedig

már a rómaiak is megmondták: önmagán uralkodni a legnagyobb uralkodás – magadnak parancsolni a legnagyobb hatalom… Ez volna egy valóban demokratikus szemléletű világ legfőbb erkölcsi parancsa.

Ami az Újrakezdődik a harc a nyílt társadalmakért (The Fight for Open Societies Begins Again) címmel megjelent írást illeti, a cikk eleje azt ecseteli, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványokat (OSF) az 1980-as években azzal a feltevéssel hozták létre, hogy sürgős globális igény mutatkozott már a szabadságra, és hogy világszerte egyre több kormány fogadta el a szabadságeszmény szabályait és jogi normáit. Ez a fontos körülmény tette lehetővé az alapítványi hálózat számára, hogy a helyi aktivistákkal együttműködve „rávegye” a kormányokat az emberi jogok és a demokratikus eljárásmódok elfogadására és tiszteletben tartására.

Ezt a vállalást az írás történelmi küldetésként írja le, a kelet-európai romák helyzetétől az afrikai LMBTQI-közösségek és a latin-amerikai nők, asszonyok jogain át egészen a migráns- és menekültvédelem ügyéig.

Azonban a helyzet nyolcvanas évek óta sokat változott, és az emberi jogi szervezetek korábban valóban diktatúraellenes iránya is árnyalódott – mint azt később ebben a cikkben az ukrajnai helyzet fonákságaira való utalásnál is láthatjuk –, és a jogvédő hálózatok tevékenységének jellegében is kedvezőtlen tendenciák álltak be. Így az államok és nemzetek függetlenségének, szuverenitásának támogatása helyett ma már egyre inkább a meglévő hagyományos nemzeti, társadalmi keretek (szó szerint: az államok külső falainak és belső rendjének) lebontása lett a fő feladatuk, és – ez persze nem szerepel a Project Syndicate-en megjelent írásban – a keresztény-zsidó alapokon nyugvó nyugati civilizáció tradicionális világa és értékrendje került veszélybe.