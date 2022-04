„Genderpropagandának nincs helye az iskolában”

– A közelmúltban egy Facebook-bejegyzésben azt írta, nem lesz genderoktatás az olasz iskolákban sem most, sem a jövőben. Oktatásügyi államtitkárként miért érzi feladatának, hogy megnyilvánuljon ebben a világszerte megosztónak számító kérdésben?

– Ez nem a Liga vagy a jobboldal kulturális harca, és nem is az enyém. A Matteo Renzi vezette baloldali kormány még 2015-ben egy rendeletet bocsátott ki, amely tiltja az olasz iskolákban a nemekre vonatkozó propagandát. Amikor tehát gendertartalmú kurzusokról érkeznek bejelentések, ahogyan az a közelmúltban Lazio tartományban történt, erre a rendeletre hivatkozva tiltom be a kétes tartalmú foglalkozásokat.

Azt persze fölösleges lenne tagadni, hogy ebben az ügyben a baloldal kulturális harcáról van szó, amelynek nincs köze sem a jogi egyenlőséghez, sem a diszkriminációhoz.

Abban ugyanis szerintem mindenki egyetért, hogy helytelen és buta dolog megbélyegezni, vagy kiközösíteni az LMBTQ-közösség tagjait. Ugyanakkor az is megengedhetetlen, hogy egy kisebbség rákényszerítse világnézetét a többiekre, különösen a gyermekekre. A homofóbia ellen tervezett jogszabály, a beterjesztője után „Zan-törvénynek” nevezett javaslat a jobboldali összefogásnak köszönhetően megbukott, ez ugyanis kötelezővé tette volna a gender oktatását és az LMBTQ-büszkeség napját az iskolákban, már az alsó tagozatban is. Oktatási államtitkárként, illetve a Liga tagjaként és édesapaként azonban mindent megteszek, hogy megakadályozzam a gyermekekre veszélyes ideológiai propagandát az iskolákban.

– Ki és milyen célból tesz kísérletet a gyermekek befolyásolására? Tapasztalható-e ellenállás az olasz családok részéről?

– Gyakran előfordul, hogy baloldali ideológiákhoz kötődő pedagógusok, professzorok – a szülők tudta nélkül – genderrel kapcsolatos tartalmakat kényszerítenek diákjaira. Elfogadhatatlannak tartom a hasonló próbálkozásokat. Felvilágosítják például tanítványaikat, hogy nemcsak két nem létezik, hanem számos más is, ami közül szabadon választhatnak. Ha valaki erre kíváncsi, akkor vigye el gyermekeit olyan pártrendezvényre, ahol ezt megvitathatják, de ne kényszerítse rá minden gyermekre.

Az olasz családok nem tűrik a hasonló tartalmakat, ez abból is látszik, hogy a családokkal együttműködő igen aktív civil szervezetek azonnal jelzik a hasonló visszaéléseket. Ezért gyakran homofóbiával vádolják őket, ahogyan minket is. Ettől függetlenül meggyőződésünk, hogy a gyermekek szexuális nevelése kizárólag a családokra tartozik.

– Ön helyesnek tartja, hogy egy kormány rendeletben dönt a gyermekek védelméről, sőt népszavazásra is bocsátja a kérdést?

– Helyesnek tartom, amennyiben az az állampolgárok által megválasztott kormánytöbbség és a társadalom értékvilágát tükrözi. Különösen értékes, hogy népszavazásban nyilváníthatnak véleményt a magyarok egy ilyen fontos témában. Úgy gondolom, mindig az a leghelyesebb, amikor az állampolgárokat megtiszteljük a választás jogával.

– Hogyan tud közvetlen kapcsolatban maradni a családokkal annak érdekében, hogy megfelelő alapossággal ellenőrizni tudja, mi történik az osztálytermekben?

– Szinte napi kapcsolatban állok a családok nevelési szabadságáért küzdő civil szervezetekkel. Ők rendszeresen tájékoztatnak a szülőktől kapott visszaélésekről, én pedig minden olyan esetben közbelépek, amikor úgy vélem, hogy káros propaganda szivároghat az osztálytermekbe.

A Liga kiemelt érzékenységgel és figyelemmel követi ezt a kérdést, az olasz családok biztosak lehetnek abban, hogy védelemeben részesülnek, amíg a Liga tagja tölti be az oktatási államtitkári tisztséget.

– Megválasztását követően ragaszkodott ahhoz, hogy az osztálytermekben feszületek legyenek. Miért tartotta ezt fontosnak?

– A feszület a keresztény kultúránk és gyökereink szimbóluma, egyben pedig a szabadság, a szeretet és a béke jele is. Jézus Krisztus ezt hirdette életével és tanításával. Az irodám falán is ki van függesztve a feszület. Akik arra törekednek, hogy egy ilyen jelentős szimbólumot eltávolítsanak, azok ideológiai meggyőződésből teszik, miközben más vallású gyermekek iránti tiszteletre hivatkoznak. Én is tanítottam iskolákban, muszlim és buddhista vallású tanítványaim is voltak: soha senkit nem zavart az iskolatermek falaira kifüggesztett feszület. Azt hiszem, ha valaki nálunk keres menedéket, a mi országunkban kezd új életet, akkor kötelessége elfogadni és tiszteletben tartani azokat a hagyományokat és szokásokat, amelyeket Olaszországban talál.

– Az olasz parlament egyik vitatémája a bevándorlók gyermekeinek állampolgársághoz juttatása. Milyen csapdát rejt a Ius Scholae nevű kezdeményezés?

– Az Olaszországban élő bevándorlók gyermekei ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint az olasz gyermekek. Egészségügyi ellátásban részesülnek, látogathatják az olasz oktatási intézményeket. Fontosnak tartom leszögezni, hogy az ország területén rendezett jogi viszonyok között tartózkodó bevándorlók gyermekeit nem éri semmifajta megkülönböztetés. Aki azt állítja, hogy szükség van a külföldiek gyermekének állampolgársághoz juttatására, az egy teljesen fölösleges dolgot sürget. A baloldal által felterjesztett Ius Scholae ötéves iskolai tanulmány elvégzése után automatikusan jóváhagyná a gyermekek számára az olasz állampolgárság megszerzését. Gondoljunk csak bele! Ha egy rendezett körülmények között Olaszországban élő család gyermeke olasz állampolgár lenne, de közben az édesapa elveszíti a tartózkodási engedélyt, mert nincs munkája vagy esetleg törvényellenes dolgot követ el, és kitoloncolási felszólítást kap, mit tehetünk? Elszakíthatjuk a gyermeket az édesapjától?

Keresztény civilizáció vagyunk, a kiskorúak védelme a legfontosabb.

Ezekben az esetekben a gyermek állampolgársága hatással van a szülő jogviszonyára is, ami megint azt bizonyítja, hogy a Ius Scholae nem más, mint a bevándorlókat olasz állampolgársághoz juttató burkolt kezdeményezés. Egy a baloldal által erőltetett újabb téma, amely felesleges feszültséget gerjeszt az egységkormányban.

– Mit üzen a hétvégén az urnákhoz járuló magyaroknak?

– Sok szerencsét és jó választást kívánok a magyaroknak. Az urnákhoz járulás a demokrácia ünnepe. Ha Orbán Viktor az elmúlt években jól teljesítette a feladatát, akkor egész biztosan folytathatja küldetését. Én személy szerint azt gondolom, hogy kiállt az állampolgárok érdekében és védelmében.

Borítókép: Rossano Sasso olasz oktatásügyi államtitkár (Forrás: Olasz Oktatásügyi Minisztérium)