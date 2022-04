Kijev ellen indulhatnak az orosz erők, ha győznek Kelet-Ukrajnában

Először teljesen felszabadítjuk Luhanszkot és Donyecket, […] aztán bevesszük Kijevet és a többi várost is

– jelentette ki Ramzan Kadirov csecsen vezető hétfő hajnalban a Telegram közösségi oldalra feltöltött videóüzenetében.

Kadirov alakulatai orosz oldalon szálltak be az ukrajnai háborúba. Hozzátette: elfoglalják Mariupol kikötőjét is, továbbá arról is beszámolt, a háború addig nem fog véget érni, amíg Ukrajna nem teljesíti Vlagyimir Putyin orosz elnök minden követelését. „Kijevvel kapcsolatban nem lehet kétség” – utalt az ukrán főváros ellen készülőben lévő erőteljesebb offenzívára. Kadirov továbbá arról is beszélt, ha ő lenne az elnök, a nukleáris fegyverek bevétésétől sem riadna vissza, ha ez lenne az ára annak, hogy minden nyugati országból Ukrajnába érkezett zsoldossal leszámoljon. A csecsen vezető azt állította, orosz parancsnokok olyan térképeket küldtek neki, amelyek részletesen, „pontról pontra” bemutatják az ukrajnai műveletek tervét.

A feladatok egyértelműek. Most már ezeket hajtjuk végre, pontról pontra

– közölte a csecsen vezető, aki egyben Putyin hű szövetségese is. Kadirov leszögezte, egyetlen lépést sem fog visszavonni Moszkva.

Azt azonban nem tudni, hogy Kadirov valóban létező tervekről számolt-e be, vagy csupán álhíreket igyekszik terjeszteni. Amikor újságírók Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét Kadirov kijelentéseiről kérdezték, azt tanácsolta nekik, hogy az orosz védelmi minisztériummal vegyék fel a kapcsolatot, ahol naponta két alkalommal tájékoztatják a sajtót az ukrajnai háborúról. Aggodalomra ad okot ugyanakkor Volodomir Zelenszkij ukrán elnök figyelmeztetése, miszerint, „ha a Donyec-medencében az ukránok nem tudják megtartani pozícióikat, akkor ismét fennáll a Kijev és a Kijevi terület elleni offenzíva kockázata”.

Az ukrajnai különleges művelet célja, hogy véget vessen az Egyesült Államok dominanciájának a világban

– ismertette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Moszkva ambícióit.

Műholdfelvételen orosz páncélozott katonai járművek körülbelül tizenkét kilométer hosszú konvoja halad dél felé Velikij Burlukban, a kelet-ukrajnai Harkivtól keletre. Fotó: MTI/EPA/Maxar Technologies

A Pentagon múlt héten arról számolt be, álláspontjuk szerint a Kijev és Csernyihiv környéki orosz erőket kivonták a térségből és a középpontba a kelet-ukrajnai területek kerültek, miután az ország más részein gyakorlatilag kudarcot vallottak. Moszkva ugyanakkor minderről úgy adott hírt, hogy a „katonai műveletek első szakasza befejeződött” és a kelet-ukrajnai Donyec-medence „felszabadítására összpontosítanak”. A BBC műholdfelvételekre hivatkozva arról számolt be, hogy több száz orosz katonai járműből álló konvoj haladt Izjum felé a hétvégén.

Mick Ryan nyugdíjazott ausztrál vezérőrnagy szintén arra figyelmeztetett, hogy az orosz határhoz közeli térségben új szakaszba lép a háború, amely elhúzódó és brutális harcokat fog okozni. „Az ukrán kormány azt javasolta állampolgárainak, hagyják el az ország keleti részét. A most közelgő orosz offenzíva brutális és véres lesz” – tette hozzá.

Mariupolt lerombolták, több tízezren meghaltak, de az oroszok még ennek ellenére sem állnak le az offenzívával

– mondta Volodomir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a dél-koreai parlamenthez intézett videóüzenetében, amelyben hadi felszerelést kért a távol-keleti országtól.

Borítókép: Lebombázott lakóépületek a Kijevtől nem messze lévő Irpinyben (Fotó: AFP/Anadolu Agency/Narciso Contreras)