Kitiltották Oroszországból a brit kormányfőt és külügyminiszterét

Az orosz külügyminisztérium szombaton közölte, hogy megtiltotta a belépést az országba Boris Johnson brit miniszterelnök, Liz Truss külügyminiszter, valamint Ben Wallace védelmi miniszter és tíz másik brit kormánytag és politikus számára. A listán szerepel Dominc Raab miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter, Priti Patel belügyminiszter, Theresa May, az Egyesült Királyság előző miniszterelnöke, Rishi Sunak pénzügyminiszter, Grant Shapps közlekedési miniszter, Kwasi Kwarteng üzleti, energiaügyi és ipari stratégiáért felelős miniszter, Nadine Dorries digitális, kulturális, média- és sportminiszter, James Heappey védelmi miniszterhelyettes, Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere, valamint Suella Braverman, Anglia és Wales főügyésze. A külügyi tárca közleményében azt írta:

tekintettel az Egyesült Királyság kormányának példátlanul ellenséges fellépésére, amely különösen az Oroszországi Föderáció magas rangú tisztviselői elleni szankciók bevezetésében nyilvánult meg, (az orosz hatóságok) úgy döntöttek, hogy a brit kormány kulcsfontosságú tagjait és számos politikai személyiséget felveszik az orosz beutazási tiltólistára.

Россия закрывает въезд для Джонсона, глав МИД и Минобороны Британии, объявили в МИД РФ pic.twitter.com/xpwe3FAoYm — НТВ (@ntvru) April 16, 2022

A Kreml szerint a brit politikai kampány célja, hogy Oroszországot elszigetelje a nemzetközi közösségtől, továbbá „megfojtsa” az orosz gazdaságot. „A brit vezetés szándékosan súlyosbítja az Ukrajna körüli helyzetet, halálos fegyverekkel segíti a kijevi vezetést, és koordinálja a NATO azonos célú erőfeszítéseit.” Moszkva továbbá elfogadhatatlannak tartja, „ahogy London uszítja nemcsak nyugati szövetségeseit, hanem más országokat is, erőteljesen arra ösztökélve őket, hogy nagyszabású oroszellenes szankciókat vezessenek be, amelyek azonban értelmetlenek és szándékával ellentétes hatást váltanak ki”. Az orosz külügyminisztérium szerint „a brit hatóságok oroszgyűlölő irányvonalának fő célja az Oroszországgal szembeni negatív hozzáállás fokozása és a kétoldalú kapcsolatok megkurtítása gyakorlatilag minden területen, ami káros a brit népnek, jólétének és érdekeinek”. Az orosz külügyminisztérium arra is figyelmeztetett, hogy hamarosan ismét bővíti az oroszellenes hangulathoz hozzájáruló brit politikusok és parlamenti képviselők tilalmi listáját. A névsort olyan brit politikusok és parlamenti képviselők nevével egészítik ki, akik

hozzájárulnak az oroszellenes hisztéria szításához, az egész Nyugatot fenyegető nyelvezet használatára kényszerítik a Moszkvával folytatott párbeszédben, és gátlástalanul uszítják a kijevi neonáci rezsimet.

A külügyminisztérium azt követően ismertette közleményét, hogy Boris Johnson egy héttel ezelőtt Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Kijevben, ahol a brit miniszterelnök megingathatatlan támogatásáról biztosította az ukrán államfőt. London csatlakozott azon nemzetközi erőfeszítésekhez, amelyen vagyoni eszközök befagyasztásával, utazási tilalommal és gazdasági szankciókkal igyekeznek nyomást gyakorolni Oroszországra Ukrajna február végi megtámadása miatt.

A brit miniszterelnök továbbá azzal vádolta meg Moszkvát, hogy háborús bűncselekményeket követtek el Bucsában és Irpinyben.

Zelenszkij pedig úgy nyilatkozott Boris Johnsonról, mint a „háborúellenes koalíció” vezetőjéről, ami feltehetőleg szintén nem tetszett a Kremlnek.

Borítókép: Volodomir Zelenszkij ukrán államfő (j) fogadja Boris Johnson brit miniszterelnököt Kijevben 2022. április 9-én (Fotó: MTI/EPA/Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Telegram-oldala)