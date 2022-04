Lapozó: Macron beismerte, Franciaország páncéltörő rakétákat és önjáró lövegeket szállít Ukrajnának

A feszületek eltávolítását szorgalmazza az olasz baloldal

Heves szócsaták törtek ki Milánó hetedik kerületében. Laura Fabbri, a baloldali Demokrata Pár elnöke kezdeményezte, hogy vegyék le a közhivatalok épületeiről a kereszténység szimbólumát, a keresztet, és kizárólag Sergio Mattarella köztársasági elnök arcképe maradjon a falon. Véleménye szerint biztosítani kell a közigazgatási intézmények semlegességét, ezért meg kell válni mindenfajta vallási szimbólumtól. A városvezetés jobboldali tanácsosai azonnal reagáltak. Közölték, nem nézik tétlenül a keresztény szimbólumok száműzését a közösségi terekből. Hozzátették, hogy felháborodással veszik tudomásul, hogy a baloldaliak ahelyett, hogy város romló közbiztonságának helyreállításán fáradoznának, keresztényellenes harcot folytatnak. Szerintük ezzel a kezdeményezéssel újra bebizonyítják, hogy a baloldal továbbra is az identitások és az évezredes keresztény hagyományok lebontásán fáradozik.

Forrás: Ilgiornale.it

Ezer módon éltek vissza a polgári alapjövedelemmel Olaszországban

Hiába a rengeteg visszaélés, az olasz kormány még mindig nem szigorít a polgári alapjövedelem hozzáférési feltételein, illetve a folyósítások ellenőrzésére sem fordítanak megfelelő figyelmet. A Nápoly környéki hatóságok összesen 1200 visszaélést jelentettek. A jogtalanul igénylők közel hat és fél millió eurós kárt okoztak az államháztartásnak. A jövedelem igénybe vevőinek hatósági átvizsgálása 2021 novemberében kezdődött el. A jogtalanul kérvényezők közül 101-en büntetett előéletűek. Korábban 129 román állampolgárnak is rendszeresen folyósították a járulékot, olyanoknak is, akik már tíz éve nem élnek az ország területén. Olyan román állampolgárságú személy is volt, aki két különböző hamis lakcímről igényelte az alapjövedelmet, melyet éveken keresztül kapott. Egy 36 éves olasz asszony nevével pedig három igényt is benyújtottak, miközben ő őrizetben volt. Arra is volt példa, hogy a maffia tagjai is kérvényezték az alapjövedelmet. Leleplezésüket követően felfüggesztették a pénzösszeg folyósítását, ők azonban újabb igényt nyújtottak be az állami segély megkaparintására.

Forrás: Agi.it

Macron beismerte: Franciaország páncéltörő rakétákat és önjáró lövegeket szállít Ukrajnának

Párizs az orosz–ukrán háború kezdete óta konzekvensen elutasította, hogy részleteket fedjen fel az Ukrajnának szállított hadifelszerelésről. Emmanuel Macron az Ouest France francia lapnak adott interjújában azonban elismerte, hogy számos más felszerelésen kívül Franciaország Milan tankelhárító páncéltörő rakétákkal és Caesar típusú, teherautó-alvázra épített önjáró lövegekkel is segíti az ukrán hadsereget. Az Élysée-palota azonban hivatalosan nem közölt számadatokat a szállítmányokról. Az elnöki palotából származó – korábbi – nem hivatalos információ szerint néhány tucat Milan páncéltörő rakétát emeltek ki a francia honvédelem raktárából, és ezeket már elszállították Ukrajnába. A Caesar típusú lövegek és lövedékek azonban csak a napokban indulnak útnak. Macron hangsúlyozta, hogy Németország álláspontjával megegyezően, Franciaország is csak annyi hadi felszerelést szállít Ukrajnának, amely nem rántja Franciaországot hadviselésbe. A francia köztársasági elnök annyit még elárult, hogy hozzávetőleg negyven ukrán katona kiképzése kezdődik meg szombaton Franciaországban, akiket az Ukrajnának adományozott fegyverek kezelésére tanítanak meg.

Az USA eddig 3,4 milliárd amerikai dollár értékben szállított fegyvert Ukrajnának, azonban azt is elismeri, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy a fegyverek átlépik a lengyel–ukrán határt, az amerikai védelmi minisztériumnak nincs rálátása az amerikai fegyverarzenál további sorsáról.

Forrás: Bfmtv.com

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök videókonferencia keretében folytat megbeszélést az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, valamint az Európai Unió vezetőivel az ukrajnai háborúról a párizsi Élysée-palotában 2022. április 19-én (Fotó: MTI/AP/AFP pool/Ludovic Marin)