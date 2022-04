Lapozó: Finnország egyre közelebb kerül a NATO-tagsághoz

Eltűntek az ukrán menekülteknek szállást ígérő ír ingatlantulajdonosok

Elérhetetlenné váltak azok az ír szamaritánusok, akik az orosz–ukrán háború kitörése óta saját ingatlanjaikat – üresen álló lakásaikat vagy saját otthonukat – ajánlották fel arra a célra, hogy azokban ukrán menekülteket szállásoljanak el ingyen. Az ír Vöröskereszt által regisztrált, összesen 24 036 felajánlónak több mint a fele vált hirtelen köddé akkor, amikor megérkeztek a menekültek az országba, és a Vöröskereszt dolgozói ismét kapcsolatba léptek vagy léptek volna a tulajdonosokkal. A megígért ingatlanok közül 5714 teljesen üres ingatlan volt, 18 322 szállás pedig a felajánlók saját otthonában valósult volna meg. A Vöröskereszt beszámolója szerint a felajánlók közül 3465 visszavonta korábbi ígéretét, 9184 tulajdonos pedig elérhetetlenné vált.

Az ír miniszterelnök szerdán egyeztetett ukrán kollégájával, Denisz Smihallal az Írországba folyamatosan áramló menekültek elszállásolási nehézségeiről. Az ír kormányfő ukrán partnerének megígérte, hogy minden követ megmozgatnak azért, hogy pótolják a kieső felajánlásokat. Májusig ugyanis további 29-33 ezer ukrán menekült igényelheti Írországban a hosszú távú befogadást.

Források: irishtimes.com, pipanews.com

Finnország egyre közelebb kerül a NATO-tagsághoz

Újabb lépést tett Finnország a NATO-csatlakozás irányába. A mérsékeltek és a jobboldali populisták már korábban állást foglaltak a csatlakozás mellett, míg a centristák, megváltoztatva a korábbi véleményüket, már szintén emellett voksolnának. A zöldek közül is sokan támogatnák a NATO-tagságot, de a kormányzó szociáldemokraták, élükön Sanna Marin miniszterelnökkel, egyelőre még nem foglaltak állást. Ugyanakkor a párt elnöke parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy Oroszország magatartása több lépéssel közelebb vitte Finnországot a katonai szövetség szükségességéhez. Antti Lindtman hozzátette, hogy bölcs dolog lenne, ha Finnország és Svédország ugyanazt az utat követné a biztonságpolitikai megoldások terén. A képviselő a Svédországra vonatkozó megjegyzéseit svédül mondta el a parlamentben, ami egyértelműen jelezte, nyugati szomszédjának is címezte interpellációját. A vitát követően a parlament külügyi bizottsága jelentést készít, ezzel párhuzamosan a kormánynak is lehetősége van dönteni egy kiegészítő jelentés benyújtásáról, amelyben a kormány az elnökkel egyeztetve javasolhatja, hogy Finnország kérje a NATO-tagságot.

Mindeközben csütörtök délelőtt azt jelentette be Ann Linde svéd külügyminiszter, hogy azt javasolja a parlamenti pártoknak, hogy biztonságpolitikai helyzetelemzésük benyújtási határidejét – mely egy esetleges csatlakozási kérelem alapja lehet – hozzák előre május 31-ről május 13-ra.

Források: Dagens Nyheter, Sveriges Radio

