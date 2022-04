Lapozó: Svédország még idén csatlakozna a NATO-hoz

Spanyolország könnyűfegyver-szállítmányt indított el Ukrajnába

A spanyol védelmi miniszter, Margarita Robles közölte, hogy az ukrán kormány továbbra is számíthat Spanyolország támogatására, ezért a hét végén útnak indított gyógyszerszállítmány után kedden ismét könnyű védelmi fegyvereket indítottak el a térségbe. Ez már a tizenkettedik olyan repülőjárat, amely fegyvert visz Ukrajnába. Robles ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nehézfegyvereket nem terveznek küldeni, ugyanis azok használata sokkal összetettebb, és oktatást is igényelnek, így a harcoló civilek számára sok esetben használhatatlanok. A tárcavezető hozzátette, hogy Spanyolország a következő időszakban is rendszeres humanitárius segélycsomagokkal és védelmi felszerelésekkel fogja segíteni Ukrajna győzelmét.

Szankciók nélkül terjed az interneten a gyermekpornográfia

Megdöbbentő eredményekre jutott a szicíliai Meter alapítvány, amely immár harminc éve azon dolgozik, hogy kiszűrje a világhálón elkövetett visszaéléseket.

– A gyermekpornográfiát szigorúbb törvénykezéssel kellene büntetnie az államoknak – véli don Fortunato di Noto atya, a szervezet alapítója. Az olasz hatóságokkal együttműködő civil szervezet figyelmezteti a törvényhozókat, hogy amíg nem születnek megfelelő szankciók, addig nincs esély a gyermekek védelmére.

– Az internet egy olyan virtuális tér, ahol nincsenek törvények – fogalmazta meg a szicíliai pap. A gyermekpornográfia elkövetőinek túlnyomó része Amerikában és Európában él. A legfrissebb felmérések döbbenetes eredményre jutottak. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett az újszülött és a két év közötti gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélések száma. Még megrázóbb, hogy az abúzusok elkövetői pontosan azok a személyek, akiknek védelmet kellene biztosítaniuk: a szülők. – A világ vezetőinek végre be kellene látniuk, hogy kiskorúak ellen elkövetett szexuális erőszak egy globális jelenség. Ezt azonban csak az államok közötti összehangolt, szigorú törvénykezéssel lehet eredményesen megállítani – hangsúlyozza a gyermekvédelemben harminc éve aktívan részt vevő Di Noto atya.

