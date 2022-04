Lapozó: Törvénybe iktatnák a genderideológia oktatását Olaszországban

Veszélybe kerültek az olasz tej- és sajttermelők

Az orosz–ukrán háború elhúzódásával számos tej- és sajttermelő olasz vállalat túlélése került veszélybe. Nemcsak az energiakrízis nehezíti a helyzetet, hanem az állatállományt tápláló takarmányok ára is jelentősen megemelkedett, a műtrágya ára megduplázódott. A termelési költségek megemelkedése bezárásra kényszeríti a többgenerációs családi vállalkozásokat is. A termelők literenként csak négy cent haszonra tesznek szert, míg ugyanez pár évtizede 12 cent volt. Az olasz termelőszövetkezet felméréséből kiderül, a gabonafélék áremelkedése kibírhatatlanná vált a gazdáknak. A takarmánykukorica ára 55 százalékkal, a gabonaféléké 67 százalékkal, a műtrágyáé pedig 167 százalékkal emelkedett. Az olasz nagyvállalatok a minimumár megszabásával tesznek kísérletet a kistermelők megmentésére. A termelési költségek alakulása a sajttermelőket is az árak emelésére kényszeríti. Az Olasz Termelők Szövetségének elnöke, Massimo Giansanti azonnali kormánytámogatást sürget a gazdák megmentésére.

Forrás: ilgiornale.it

Véget vetne az iskolai erőszaknak a svéd kormány

Kevesebb mint egy év alatt három súlyos, halálos áldozatokkal járó iskolai támadás is történt a skandináv országban. Legutóbb március 22-én a malmői latin iskolában egy diák két tanárnőt ölt meg.

A kormány most tárgyalásokat kezdeményez önkormányzatokkal, szakszervezetekkel, szakhivatalokkal és több más érintettel is. Az oktatási miniszter szerint ez egy nagyon összetett társadalmi probléma jele. Lina Axelsson Kihlblom hozzátette, a kormány már számos javaslattal állt elő a svéd iskolák biztonságának növelése, a tanulás zavartalanságának biztosítása, valamint a tanulók egészségének erősítése érdekében, ugyanakkor arról nem kívánt beszélni, hogy a várhatóan májusban kezdődő tárgyalásokon milyen konkrét kérdésekkel, javaslatokkal fognak foglalkozni.

Forrás: SVT