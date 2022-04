Megkezdődött a harc a Donyec-medencéért + térkép

Kezdetét vette az ukrajnai különleges hadművelet következő szakasza, amelynek célja a délkelet-ukrajnai szakadár entitások teljes felszabadítása

– jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden.

Az offenzíváról Volodomir Zelenszkij is beszámolt: – Az orosz csapatok megkezdték a harcot a Donyec-medencéért. Az ukrán elnök hozzátette, az egész orosz hadsereg jelentős része erre az offenzívára koncentrál. Becslések szerint hetvenezer körül lehet a Donyec-medencében állomásozó orosz katonák létszáma, miután április elején átcsoportosították őket Kijev környékéről, továbbá az elmúlt napokban új egységek is érkeztek hozzájuk.

Drone footage overlooking Azovstal iron and steelworks plant from this morning shows a very battered Mariupol. Footage shows this area: 47.108208, 37.620648. Source: https://t.co/YrrsxLJAlP pic.twitter.com/4eDk51Q75p — Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 19, 2022

Az orosz erők a teljes 480 kilométeres frontvonal mentén támadják az ukrán állásokat.

Az ukrán vezérkar szerint Moszkva célja, hogy teljesen ellenőrzése alá vonja Donyeck és Luhanszk régiókat, továbbá Harkiv környékén is szaporodtak a támadások, ott kedd délután három civil lakos is életét vesztette egy rakétatámadásban. Amennyiben az orosz akció sikeres lesz, létrejön a déli folyosó a 2014 óta orosz irányítás alatt álló Krím félszigetre. Hétfő óta Ukrajna-szerte szólnak a légi támadásra figyelmeztető szirénák, és több várost ért rakétatámadás. Megfigyelők azonban arra figyelmeztettek, ez még csak a kezdete egy újabb, erőteljesebb támadásnak.

Szakértők egyre valószínűbbnek tartják, hogy szíriai harcosok is részt fognak venni a Donyec-medencéért vívott harcokban orosz oldalon, miután a teljes körű offenzíva megindult. Noha a külföldi zsoldosok bevetése korábban is felmerült, elemzők szerint erre egyre nagyobb az esély, ugyanis egy héttel ezelőtt Moszkva új tábornokot nevezett ki az ukrajnai műveletek irányítására. A hatvanéves Alekszander Dvornyikov korábban Szíriában is szolgált, 2015 és 2016 között az arab országban állomásozó orosz csapatokat vezette.

A tábornok az Orosz Föderáció hőse címet is megkapta szíriai tevékenysége és szolgálata után, ugyanakkor brutalitására utal, hogy az amerikai James Stavridis nyugalmazott admirális úgy nyilatkozott Dvornyikovról, mint „Szíria mészárosa”.

Bár sokan megkérdőjelezik, hogy a szíriai harcosok mennyire lennének hatékonyak az ukrajnai háborúban, Dvornyikov közel-keleti tapasztalatai és az, hogy jól ismeri az Oroszország által kiképzett szíriai erőket, feltehetőleg az oroszok hasznára válhat.

Oroszország egy nagyobb csatára készül, amiben valószínűleg szíriai katonák is részt fognak venni

– magyarázta az AP amerikai hírügynökség megkeresésére Ahmad Hamada, aki korábban a szíriai hadseregben szolgált, most viszont Törökországban él, és katonai elemzőként dolgozik.

Ukrán katona felkészül az orosz csapatok támadására Donyeck megyében 2022. április 18-án (Fotó: MTI/EPA)

Rami Abdurrahman, az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, nagy-britanniai aktivistaszervezet igazgatója szerint az oroszoknak tapasztalt harcosokra van szükségük, és nem fognak olyanokat alkalmazni, akiket nem ők képeztek ki. Szakértők állításait egyébként a közel-keleti országban dolgozó megfigyelők is alátámasztják. Abdurrahman arról számolt be, eddig mintegy negyvenezren regisztráltak, hogy részt vennének az ukrajnai háborúban. Körülbelül 22 ezren az orosz hadseregnél jelentkeztek, nagyjából 18 ezren pedig az orosz Wagner-csoport magánbiztonsági cégnél. Abdurrahman ismertette, becslések szerint a Tigris erők néven ismertté vált 25. különleges missziós hadosztály mintegy hétszáz tagja hagyta el az országot, hogy csatlakozzon az orosz csapatokhoz. Közösségi oldalakon számos olyan videó terjedt el az elmúlt két hétben, amelyeken az látható, hogy az alakulat tagjai katonai gyakorlatokat hajtanak végre, beleértve a helikopterből való kiugrást ejtőernyővel. Egyes felvételeken orosz tiszteket is látni véltek, azt azonban nem tudni, hogy a képsorok valóban mostanában készültek-e.

Borítókép: Ukrán katonák orosz tüzérségi támadásokban megsemmisült épületek romjai között Harkivban 2022. április 16-án (Fotó: MTI/EPA/Roman Pilipej)