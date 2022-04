Szigorításra készül Róma a béranyaság kérdésében. A római képviselőház igazságügyi bizottságában a minap megszavazták azt a jobbközép pártok által benyújtott törvénytervezet alapszövegét, mely azokat a párokat is szigorúan szankcionálná, akik külföldi klinikákon bérelnek fel anyákat gyermekek kihordására, majd Olaszországban anyakönyveztetik őket. A cél az embertelen üzletág teljes felszámolása.

A jelenlegi olasz jogszabály két évig terjedő szabadságvesztéssel, valamint hatszázezer eurós pénzbírsággal bünteti azokat, akik Olaszország területén bérelnek fel anyákat magzat kihordására.

Ez azonban nem zárja ki, a külföldről beszerzett gyermek vásárlást, melyre évente három-négyezer eset van. Az olaszok közkedvelt célpontja mindeddig az Ukrajnában működtetett klinikák voltak. A közelmúltban sajtóbeszámolók szerint arra is volt példa, hogy olasz szülők Kijevben egy bébiszitter gondozására bízták megszületett gyermeküket, majd nyomuk veszett.

Az Olasz Testvéreket vezető Giorgia Meloni, valamint a Mara Carfagna, a jobbközép Hajrá, Olaszország! politikusa által benyújtott törvénytervezetet a Liga, az Olasz Testvérek és a Hajrá, Olaszország!, a Bátorság, Itália, valamint a független képviselőket tömörítő Vegyes Csoport tagjai szavazták meg. A baloldali Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom a tervezet ellen szavazott. A kérdés jogi rendezését azonban nem kizárólag a jobboldali politika sürgeti, hanem a baloldal egyes politikusai, valamint a feministák és az olasz katolikusok is. A múlt héten a Ligát vezető Matteo Salvini egy népi kezdeményezést nyújtott be így kommentálva:

Aláírásgyűjtésbe kezdünk a béranyaság felszámolására, amely az anyákat tárggyá, a gyermekeket pedig árucikké alacsonyítja.

Salvini nyíltan beszélt arról is, hogy hatmilliárd eurós éves bevételre szert tevő üzletágról van szó, melyet minden eszközzel fel kell számolni. Úgy fogalmazott félelemmel tölti el az embertelen praktika, hiszen az emberi faj szelekciójára, szőke és kék szemű gyermekek létrehozására utoljára a nácizmus idejében történt kísérletezés.

A női méltóság védelmében tett jelentős lépésnek nevezte Mara Carfagna a törvénytervezet elfogadását, mondván: „az anyaság sohasem lehet árucikk, a várandós állapot sem hozzáférhető portéka. Mindazok, akik így tekintenek egy anyára vagy egy gyermekre, azoknak tudomásul kell venniük, hogy súlyos bűncselekménynek számít, bárhol is követik el a világon”. Carfagna azt is elmondta, hogy a jelenlegi siker csupán az első lépés a jogalkotás folyamatában, melyet a képviselőház és a szenátus tagjainak is jó kell majd hagynia, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy mindez rövid időn belül megtörténik.

Mint arról a héten a Magyar Nemzet portálja is beszámolt, Milánóban május végére nagyszabású rendezvényt terveztek a béranyaság propagálására, az ötlet azonban nemcsak az életvédő szervezetek és a jobboldali politikusok, de a feminista mozgalmak ingerküszöbét is meghaladta. Az Egy álom, melynek gyermek a neve elnevezésű esemény az anyaméh bérbe bocsátását népszerűsítette volna Olaszországban., a vásárt azonban végül nem tartják meg a heves tiltakozások miatt.

Az ilyen típusú vásár egyébként népszerű nyugat-Európában: Párizsban, Berlinben, Kölnben és Münchenben is tartottak már ilyen jellegű eseményt, amelyen a látogatók katalógus alapján nevezhetik meg, milyen babát szeretnének, például milyen legyen a csöppség hajának vagy szemének a színe.

A vásár ellen civil szervezetek mellett jobboldali politikusok is tiltakoztak, mondván: a rendezvény olyan üzletágat reklámoz, amely bűncselekménynek számít, és jogsértés elkövetésére bátorít azzal, hogy kapcsolatot teremt a kereslet és a kínálat között.