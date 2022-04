Több nagyvárosban is erőszakoskodtak a baloldali szélsőségesek Németországban

Immer wieder prügeln die vermummten Täter auf die am Boden liegende Frau ein. Der Angriff, den die JF als Video dokumentiert, ist jedoch nur ein Teil einer konzertierten linksextremen Aktion. #Linksextremismus



Alle Infos: https://t.co/00SfSSS8wO pic.twitter.com/NueUZROvna — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) April 27, 2022

A hatóság szerint összehangolt akcióról lehet szó, mert az erfurtival szinte azonos időben más városokban is hasonló támadásól számoltak be az áldozatok. Magdeburgban négy elkövető egy ruhaboltban gázspray-vel fújt le egy idős vásárlót és a kutyáját, de az eladónőt is bántalmazták. Ugyanolyan spray-vel fújta le a vásárlókat egy férfi Schwerinben és Halléban is be akartak törni, ott azonban az elkövetőknek nem sikerült bejutniuk az üzletbe. Berlinben és Drezdában a boltosok arról számoltak be, hogy „feltűnő személyek figyelik az üzleteket”, de egyelőre nem történt támadás egyik városban sem.

A hatóság úgy véli, hogy az akciók egyidejűsége és a brutalitás arra utal, hogy baloldali szélsőséges csoportok állnak a támadássorozat hátterében. A „Thor Steinar” márkát évek óta azzal vádolják, hogy népszerű a jobboldali szélsőségesek körében. A vezetők azonban évek óta tagadják a szélsőjobboldali érzelmeket. A baloldali szélsőségeseket azonban ez nem érdekli, és tiltakozásul rendszeresen megtámadják azokat a boltokat, amelyek ilyen márkájú termékeket árulnak – írja a V4NA.

Az erfurti eset azonban minden korábbi esetet háttérbe szorít – vélekedik Joachim Paul, az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland, AfD) párt politikusa. Ahogy fogalmazott,

„ezek az összehangolt támadások egyenes következményei a hatóságok szemet hunyó magatartásának, amelyek évtizedek óta bagatellizálják a baloldali szélsőséges erőszakot, valamint a régi pártok politikájának, amelyek közvetlenül vagy közvetve finanszírozzák ezt az antiszociális és szélsőséges szcénát. A félrenézés, a bagatellizálás és a támogatás végzetes politikáját szimbolizálják azok a képek, amelyeken a csúcspolitikusok a régi pártpolitikával szoros kapcsolatban állnak. Gondoljunk csak arra a képre, amelyen az SPD politikusa, Faeser belügyminiszter az „Antifa” szélsőségesek közvetlen politikai közelségében látható”

– jelentette ki Joachim Paul, majd megjegyezte, hogy a belügyminiszter és a hatóságok nemtörődömségének „az lett a következménye, hogy most baloldali szélsőségesek által elkövetett erőszakkal van dolgunk, amely már-már terrorizmusba torkollik, és veszélyezteti a közbiztonságot”.