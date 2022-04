Tovább fokozódik a politikai válság Pakisztánban

Arra kérem az embereket, hogy készüljenek fel a következő választásokra. Istennek hála, a kormány elmozdítására irányuló összeesküvés megbukott

− fogalmazott vasárnap Imrán Hán pakisztáni miniszterelnök, miután pártja megakadályozta a személye ellen irányuló bizalmatlansági szavazást. A kormányfő szerint Washington állhat a megbuktatására tett kísérlet mögött, a Fehér Ház azonban tagadja a vádakat.

A vasárnapi eseményeket követően Arif Alvi pakisztáni elnök Imrán Hán kérésére feloszlatta a törvényhozást, a döntés jogszerűségét a legfelsőbb bíróság vizsgálja. Arif Alvi elnök hivatala tájékoztatott: az előre hozott választásokig – amelyet kilencven napon belül kell megtartani – átmeneti kormányra bízzák a döntéshozatalt.

Amíg azonban az ügyvivő testület fel nem áll, továbbra is Imrán Hán marad a miniszterelnöki tisztségben.

Az átmeneti kormány megalakulására az elnök nem jelölt ki határidőt, tegnap azonban levélben kérte Hánt és a feloszlatott nemzetgyűlés ellenzéki vezetőjét, hogy tegyen javaslatot az átmeneti kormánytagok személyére.

Hosszú politikai válság

A parlament feloszlatása a hosszú ideje húzódó politikai válság újabb fordulópontja, amelynek legfőbb okai a politikai vezetés és a hadsereg közötti egyre feszültebb szembenállás, a magas infláció, valamint a nyugati országokkal − legfőképp az Egyesült Államokkal − ápolt viszony folyamatos romlása. Annak ellenére, hogy sokak szerint Imrán Hán hatalomra kerülésében jelentős szerepet játszott a hadsereg, egy kinevezés körüli vita miatt már tavaly is látszott, hogy egyre nagyobb a feszültség a kormány és a vezérkar között. Ezt az ukrajnai háború és az ország vezetésének ezzel kapcsolatos álláspontja − viszonylagos semlegesség − csak még tovább fokozta.

Olyannyira, hogy szombaton a vezérkari főnök szembemenve a kormány narratívájával, nyilvánosan elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, valamint kiválónak nevezte a pakisztáni−amerikai kapcsolatokat.

Emellett a hadsereg szóvivője a vasárnapi eseményeket követően kijelentette: nem támogatják Imrán Hán lépéseit.

Nemzetközi hatás

A pakisztáni események a környező országokra is hatással lehetnek. Iszlámábád és Újdelhi között évek óta nincs formális diplomáciai kapcsolat, miután Imrán Hán keményen kritizálta Narendra Modi indiai miniszterelnököt.

Szakértők szerint egy új kormány elősegítheti a kapcsolatok normalizálását, és akár megállapodás is születhet a feszültségek központjában lévő Kasmír tartomány ügyében is.

Habár Imrán Hán sokszor méltatta Kínát a nemzetközi kapcsolatokban betöltött pozitív szerepe miatt, potenciális utódját, Sehbaz Sharif ellenzéki vezetőt valószínűleg Peking is örömmel fogadná. Pandzsáb tartomány kormányzója már eddig is számos infrastrukturális beruházást ütött nyélbe Kínával, kormányra kerülve ez növekedhet. Egy új vezetés emellett az ország nyugati kapcsolatait is konszolidálhatná, Imrán Hán retorikája az utóbbi időszakban egyre inkább Washington-ellenessé vált – a háború kirobbanásának másnapján Moszkvába látogatott –, ez pedig egyáltalán nem tett jót a két állam viszonyának.