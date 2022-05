Amerikai hírszerzés: elhúzódó háborúval számolnak az oroszok

Nemcsak elhúzódó háborúra kell számítani, de arra is, hogy a Donyec-medencei orosz győzelem sem vetne véget az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktusnak – állítja az amerikai hírszerzés. Avril Haines, az amerikai Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője arról beszélt a szenátus fegyveres erőkkel foglalkozó bizottsága előtt, a háború valószínűleg „kiszámíthatatlanná válik és intenzívebb lehet”.

– Azt látjuk, Vlagyimir Putyin orosz elnök elhúzódó ukrajnai konfliktusra készül, a Donyec-medencén túlra is kiterjesztené a háborút

– fogalmazott.

A hírszerzési igazgató úgy vélekedett, a Kreml arra számíthat, hogy a háború okozta infláció, élelmiszerhiány és magas energiaárak miatt „kifullad” Ukrajna támogatása az Egyesült Államok és az Európai Unió részéről.

Avril Haines, az amerikai Országos Hírszerzési Igazgatóság vezetője. Fotó: Jose Luis Magana

Szerinte Oroszország lépéseiről az elkövetkező hónapokban is egyetlen ember, Vlagyimir Putyin dönt majd. Haines ugyanakkor hangsúlyozta, a hírszerzés egyre nehezebben tudja megjósolni az orosz elnök döntéseit. „Putyin ambíciói és Oroszország jelenlegi konvencionális katonai képességei között eltérés mutatkozik” – mutatott rá. Haines „kiszámíthatatlanabb” folytatást jósolt, továbbá nagyobb valószínűségét látja annak, hogy az orosz elnök „drasztikusabb eszközökhöz” folyamodik. A DNI ugyanakkor nem lát arra esélyt, hogy Moszkva a nukleáris fegyvereket vetne be, néhány nappal ezelőtt az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetője, William J. Burns is erről beszélt.

Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes azonban újságírói kérdésre az mondta, Oroszország katonai doktrínája lehetővé teszi az atomfegyverek bevetését, ha „egzisztenciális fenyegetéssel” néznek szembe.

– Nagyon nagy a tét Putyin számára

– hangsúlyozta a CIA vezetője. Hozzátette, az orosz elnök nem engedheti meg magának a vereséget Ukrajnában.

Az elmúlt hetekben katonailag befagyott a helyzet Ukrajnában.

Scott D. Berrier amerikai tábornok úgy véli, még egy ideig nem fog nagy mértékben változni a helyzet Kelet-Ukrajnában. „Ukrajna további katonai erőt képes mozgósítani, ha viszont Oroszország teljes körű háborút hirdet és széles körben besorozza a lakosságot, akkor több ezer katonát küldhet harcolni” – tette hozzá. A hírszerzés szerint Moszkva rövid távú célja Donyeck és Luhanszk megyék elfoglalása, „meg akarja semmisíteni” a térségért felelős ukrán erőket, el akarja foglalni a herszoni régiót, valamint ellenőrzése alá akarja vonni a Krím vízkészletét. Miután Ukrajna és Oroszország is úgy látja, „előre léphet katonailag”, a diplomáciai megoldásra irányuló erőfeszítések alábbhagytak: a két országot képviselő delegációk március vége óta nem találkoztak személyesen, és a két államfő találkozója sincs napirenden.

Borítókép: Ukrán katonák a kelet-ukrajnai Harkiv-közeli erdőben 2022. május 10-én (Fotó: MTI/EPA)