Az azonos nemű párokat is a család fogalma alá sorolnák Litvániában

A litván parlament megszavazta az azonos nemű párok élettársi kapcsolatát elfogadó törvényjavaslatokat, azonban egy újabb parlamenti vita, illetve június végén egy újabb szavazás függvénye, hogy a törvények jogerőre emelkednek-e. A bejegyzett élettársi kapcsolatban (civil union) élőkről szóló tervezetet 70:49 arányban, hat tartózkodás mellett, míg az alternatívnak szánt konzervatívabb, a bejegyzett zárt kapcsolatról (close relationships) szóló javaslatot 70:23 arányban, harminc tartózkodás mellett fogadták el. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló tervezet ismertetése során Jurgita Sejoniene, a Haza Szövetség kereszténydemokrata párt liberális szárnyához tartozó politikus úgy fogalmazott:

A javaslat a házasság nélküli közös együttéléshez szükséges minimális erkölcsi és társadalmi rendelkezéseket tartalmazza.

A javaslatot támogató képviselők szerint ezzel nemcsak az azonos nemű párokat segítik, hanem azokat is, akik elkötelezett kapcsolatban, de nem házasságban szeretnének élni. Az alternatív javaslat kapcsán a kereszténydemokraták alelnöke, Paulius Saudargasa elmondta: – A közös háztartásban élők nem csupán vagyoni, hanem személyes biztonságot is várnak, ezért javasoltuk, hogy ismerje el a törvény a zárt kapcsolatokat is, amelyek azonban nem tartoznának a család fogalmába.

Ebben egyértelmű különbséget teszünk a liberális javaslattal szemben, amely a bejegyzett élettársai kapcsolatban élőket lényegében a család fogalma alá helyezné

– nyilatkozta a párt konzervatívabb szárnyához tartozó politikus, ellenezve az azonos nemű párok kapcsolatának jogi elismerését.

A Litván Családmozgalom szintén elutasítja, hogy családi jogokkal ruházzanak fel olyan élettársi kapcsolatokat, amelyeket a társadalom nem tekint családnak. Szerintük a család fogalmának változásával csupán idő kérdése lenne, hogy az örökbefogadás is a napirendre kerüljön. Aggodalmukat alátámasztja, hogy

Horvátországban – ahol az azonos nemű párok élettársi kapcsolata engedélyezett – a legfelsőbb bíróság éppen a minap döntött arról, hogy a homoszexuális párok is jogosultak örökbefogadási kérelemért folyamodni.

A meghatározó keresztény gyökerű Litvániában a felnőtt lakosság mintegy 70 százaléka utasította el az azonos nemű párok élettársi kapcsolatának legalizálására tett liberális törekvéseket egy 2021-es felmérés szerint. Akkor tízezrek vonultak tüntetve a parlament elé. Az azonos nemű párok kapcsolata a másik két balti országban is megosztja a társadalmat. Amíg Lettországban nem engedélyezett számukra a bejegyzett élettársi kapcsolat sem, addig ez Észtországban 2016 óta már lehetséges. A magyar alaptörvényhez hasonlóan a lett alkotmány is úgy határozza meg a házasságot, mint „egy férfi és egy nő szövetségét”.

Az Európai Unió 27 tagállamában jelenleg nyolc tagállamban – köztünk hazánkban – elfogadott a homoszexuális párok bejegyzett élettársi kapcsolata, míg a házasság tizenhárom, szinte kizárólag nyugati és északi tagállamban.Litvánia és Lettország mellett Romániában és Bulgáriában sem elfogadott a bejegyzett élettársi kapcsolat az azonos neműek körében, míg Lengyelországban és Szlovákiában korlátozottan ismerik el az együttélésüket.

Borítókép: Melegfelvonulás Litvániában (Fotó: PETRAS MALUKAS)