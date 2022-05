Európai kommunista pártok is segítik a Kremlt a háborúban

Országos botrányba keveredett a portugál fővárostól alig ötven kilométerre található Setúbal nevű település kommunista vezetésű önkormányzata, amely nem csupán nyíltan finanszírozza a Putyin-barátként számon tartott Edinstvo szervezetet, de éppen ezt a Kremlhez szorosan kötődő orosz kettős állampolgár, Igor Khashin által irányított egyesületet bízta meg az Ukrajnából érkező menekültek befogadásával. Khashin szervezete az Expresso című portugál hetilap exkluzív riportja szerint ráadásul legalább 17 éve önkormányzati támogatásban is részesül, pedig

a férfi nem csupán Putyin-párti, de „maga a Kreml is a rezsim védelmezőjeként ismerte el”, a helyzetet pedig arra használta ki, hogy információt csikarjon ki a menekült családtagokból a háborús országban maradt férfi családtagjaik tartózkodási helyével és az Ukrajnában folytatott tevékenységükkel kapcsolatban.

Az Edinstvo korábbi vezetője egyébként a lisszaboni Orosz Ház és az Orosz Honfitársak Koordinációs Tanácsának elnöke volt.

Az ukrán állampolgárok érdekképviseleti szervezetei, illetve a lisszaboni ukrán nagykövetség szerint ráadásul nem egyedi esetről van szó, számos más, kommunisták által irányított településen is megjelentek ugyanis az oroszbarát szervezetek a menekültek körül, és több olyan esetet is dokumentáltak, amelynek során a szervezetek lemásolták a menedékkérők úti okmányait. Inna Ohnivets lisszaboni ukrán nagykövet a helyi médiának elmondta: a lisszaboni orosz nagykövetséggel is szoros kapcsolatot ápoló Igor Khashin szervezetei értékes információkat tudnak begyűjteni a menekültektől:

például férjeik nevét, lakcímét, illetve azt, hogy csatlakoztak-e az orosz intervenció ellen harcoló ukrán fegyveres erőkhöz.

A legnagyobb ellenzéki pártnak számító Szociáldemokrata Párt (PSD), amely a nevével ellentétben liberális-konzervatív, jobbközép irányt képvisel a jellemzően baloldali portugál belpolitikában, Setúbal kommunista polgármesterének, André Martinsnak az azonnali lemondását követeli. Martins a Portugál Kommunista Párt (PCP) és a Zöldek választási szövetségének, az Egyesült Demokratikus Koalíciónak (CDU) is oszlopos tagja. Setúbal városi képviselő-testülete kedden két bizalmatlansági indítványt is tárgyal a CDU vezette önkormányzati vezetőség ellen, a PSD helyi irodája szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy „a KGB csápjai egészen Setúbalig érjenek”.

Szintén azonnali vizsgálatot sürget a jobboldali Chega! (Elég!) nevű párt, ugyanakkor nemcsak a setúbali esetre, hanem a portugál kommunisták valamennyi orosz kapcsolatára vonatkozóan.

A PCP oroszbarátsága egyébként nem először kerül reflektorfénybe Európa legnyugatibb országában: az orosz–ukrán háború február 24-i kitörésekor például a párt nyíltan a NATO-t, illetve az Egyesült Államokat tette felelőssé a konfliktus eszkalációjáért, amikor pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videón keresztül felszólalt a lisszaboni törvényhozásban, tüntetőleg kivonultak az ülésteremből.

Egyesek azt is tényként kezelik, hogy Portugália ad otthont Európa egyik legnagyobb orosz hírszerző állomásának: az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és az orosz katonai hírszerzés (GRU) számos titkos ügynöke tevékenykedik szabadon, a hálózat egy része pedig Spanyolországra is kiterjed.

