Lapozó: Engedélyezi az azonos neműek házasságát a Skót Egyház

Egy év alatt duplájára nőtt az eladott kiskorú lányok száma Afganisztánban

Kilenc hónappal a tálib hatalomátvétel óta nem érkezett egyetlen humanitárius segélyszállítmány sem az afganisztáni hegyek között lévő kis falvakba. A többgyerekes családok éheznek és már el is adósodtak. Az éhenhalás szélén most már egyre több szülő dönt kiskorú lányai eladása mellett, hogy kifizethessék adósságaikat, s hogy táplálni tudják a többi gyermeküket.

A Franceinfo helyszíni riportja szerint egy év alatt a duplájára nőtt a kiskorú gyermekek adásvétele Afganisztánban. A kereskedelem elsősorban az egész fiatal – gyakran csak 5-10 éves – lánygyermekeket érinti. Egy tízéves kislányt, Aminát már három hónappal ezelőtt adták el a szülei, a gyermek ára 2300 dollár volt. A bevételből a család az adósságát törleszti majd és a többi gyereket látja el, ameddig a pénz kitart. A tízéves Amina leendő férje egy húszéves afgán férfi lesz, aki hamarosan elviszi magával a kislányt. Az ország törvényei nem akadályozzák meg, hogy a férfi a pubertáskor előtt szexuális kapcsolatot kezdeményezzen a gyerekkel.

A francia riporternő kérdésére, hogy hogyan tudnak szembenézni azzal, hogy eladott gyermekeik sírva hagyják el a megszokott és biztonságos családi fészket, az afgán szülők azt válaszolják, hogy nincs más választásuk, ha nem akarják, hogy a többi gyermekük (is) éhen haljon.

Forrás: Francetvinfo.fr

Moszkva tanulmányozza az olasz békemegállapodásokról szóló tervet

Az orosz külügyminiszter helyettes, Andrei Rudenko úgy nyilatkozott, fontolóra veszik az olasz politikusok javaslatát a 48 órás tűzszünet megtartására és a béketárgyalások újrakezdésére. Az ukrán fél elképzelhetetlennek tartja a tárgyalások újbóli elkezdését és a fegyverszünet életbe léptetését, amíg az orosz csapatok ki nem vonulnak az ország területéről – nyilatkozta Zelenszkij kabinet irodájának vezetője, Mykhailo Podolyak az Unian nevű ukrán sajtóorgánumnak.

„A harcok akkor sem zárulnának le, ha engedményekre kerülne sor. Csupán egy rövid szünetet iktatnának be, majd a stratégia újragondolásával Oroszország újabb, még véresebb offenzívát indítana Ukrajna ellen” – véli Podolyak. Közben bíztató jelek érkeznek az orosz féltől. A béketárgyalásokért felelős Vladimir Medinsky úgy nyilatkozott, Moszkva készen áll a tárgyalások újrakezdésére, bár a kezdeményezést Kijevtől várják, mivel ők fagyasztották be a korábbi megegyezési törekvéseket is. Moszkva készen áll a párbeszéd folytatására, nyilatkozta Vladimir Medinsky egy belorusz tévécsatornán. Az orosz ukrán külügyminiszterek márciusban találkoztak Törökországban, a tárgyalások azonban nem hoztak előrelépést.

Forrás: Agi.it

Engedélyezi az azonos neműek házasságát a Skót Egyház

A Skót Egyház közgyűlése hétfőn 274 szavazattal 136 ellenében megszavazta, hogy lelkészei és esperesei azonos nemű párokat adhassanak össze. A döntés véget vet a több száz éve tartó tilalomnak. A változtatás hátterében az állt, hogy a Skót Egyház népszerűsége a melegházasságok tiltása miatt olyan mérvű hanyatlásnak indult, hogy az már az egyház fennállását veszélyeztette. Az új rendeletnek megfelelően az egyház liturgiáját és hivatalos dokumentumait is átírják úgy, hogy azokban ezentúl ne férj és feleség megnevezések szerepeljenek, hanem „a felek”.

A közgyűlés döntése után több lelkész azonnal bejelentette, hogy örömmel vállalkozik azonos nemű párok összeadására. A jelentkezők között volt a brit királyi légierő lelkésze, James Bissett is. A Skót Egyház pálfordulását több esélyegyenlőségi jogvédő szervezet is lelkesen üdvözölte.

A Skót Egyház a döntéssel Nagy-Britannia legnagyobb olyan felekezete lesz, amely engedélyezi az azonos neműek esketését. A változtatást azonban sokan ellenzik. Köztük Ben Thorp tiszteletes is, aki rámutatott, hogy a döntés feszültségeket fog szítani az egyházon belül, tekintve, hogy a melegházasságok engedélyezését az egyháztanácsok több mint egyharmada elutasította.

„Ezzel a döntéssel nem ér véget egyházunk hanyatlása, és vonzóbbá sem válik a fiatal generációknak” – fogalmazott Thorp tiszteletes.

Forrás: Theguardian.com

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Unsplash)