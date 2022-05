London egyoldalú lépésre szánta el magát Észak-Írország kapcsán

A brit kormány a következő hetekben törvénytervezetet terjeszt be a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokoll módosítására – közölte kedden Liz Truss külügyminiszter. Truss a londoni alsóházban tartott tájékoztatójában hangsúlyozta: a brit kormány továbbra is azt részesíti előnyben, hogy a heves viták forrásává vált protokoll ügyét tárgyalásokon rendezze az Európai Unióval. Liz Truss hangsúlyozta azt is, hogy a tervezett módosítás nem a protokoll teljes elvetését célozza.

A brit külügyminiszter egyenes utalást tett ugyanakkor arra, hogy London kész egyoldalúan cselekedni.

Az észak-írországi protokoll ügye jelenleg a legélesebb viszály forrása az Európai Unió és a brit kormány között. A brexit-megállapodáshoz fűzött 64 oldalas dokumentum alapján Észak-Írország a brit EU-tagság megszűnése után is harmonizált árukereskedelmi viszonyrendszerben maradt az EU egységes belső piacával és vámuniójával, annak érdekében, hogy ne kelljen újból fizikai ellenőrzést bevezetni az Ír Köztársaság és Észak-Írország határán.

A 499 kilométeres, valaha katonai szigorral őrzött határon, amely a brexit óta az Egyesült Királyság és az EU egyetlen közös szárazföldi vámhatára, az 1998-as nagypénteki megállapodás által elindított észak-írországi megbékélési folyamat egyik legfontosabb eredményeként hosszú évek óta semmiféle ellenőrzés nincs. Így viszont

a protokoll alapján a Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti áruforgalmat kell eseti ellenőrzéseknek alávetni észak-írországi kikötőkben, annak megakadályozására, hogy Észak-Írországból Írországba ellenőrizetlen termékek kerüljenek be.

A konzervatív párti brit kormány és az észak-írországi britpárti protestáns pártok azonban hosszú ideje követelik az EU-tól a protokoll átalakítását, arra hivatkozva, hogy a brit–északír kereskedelem ellenőrzési kötelme kikezdi Észak-Írország alkotmányos pozícióját az Egyesült Királyságon belül.

Észak-Írországban a minap újjáválasztották a helyi parlamentet, de a legnagyobb protestáns erő, a második helyen végzett, erőteljesen EU-szkeptikus irányvonalú Demokratikus Unionista Párt (DUP) közölte: addig nem delegál miniszterelnök-helyettest a felekezeti hatalommegosztáson alapuló kormányba, amíg a protokoll ügye meg nem oldódik.

Az ír sziget egy évszázaddal ezelőtti megosztása óta most első ízben a brit fennhatóság ellen küzdő, egyesítéspárti katolikus mozgalom fő ereje, az elkötelezetten EU- és protokollpárti Sinn Féin veheti át az észak-írországi miniszterelnöki tisztséget, mivel e párté lett a legnagyobb frakció a belfasti parlamentben, de a rendezési megállapodás értelmében a katolikus és a protestáns pártok csak együtt alakíthatnak kormányt.

Keddi parlamenti tájékoztatóján a brit külügyminiszter kijelentette: a protokoll módosítására tervezett törvény fölösleges bürokráciától mentes zöldfolyosót hozna létre azoknak az áruknak, amelyek az Egyesült Királyságon belül maradnak, vagyis biztosan nem kerülnek át Írországba és így az EU egységes belső piacára.

Hozzátette: a módosítás felszámolja a brit szabványoknak megfelelően gyártott, észak-írországi értékesítésre szánt áruk forgalmának szabályozói akadályait. Liz Truss szerint ugyanakkor a tervezet biztosítja az EU-piacra tartó áruk teljes körű ellenőrzését az uniós jog alapján.

Jelentős aggályokat vet fel az Egyesült Királyság kormányának bejelentése, mely szerint módosítaná az észak-írországi jegyzőkönyvet, és nem alkalmazná annak bizonyos elemeit

– jelentette ki Maros Sefcovic, az Európai Bizottság intézményközi kapcsolatokért felelős tagja kedden.

Maros Sefcovic közölte: amennyiben az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy folytatja a jegyzőkönyv alapvető alkotóelemeit elutasító törvényjavaslat elfogadásának ügymenetét, az Európai Uniónak minden rendelkezésére álló eszközzel és intézkedéssel válaszolnia kell arra.

Borítókép: Boris Johnson brit kormányfőt ábrázoló gúnymaszkot visel egy északír tüntető a kormányfő látogatása idején a Belfast közelében levő Hillsborough kastélyánál 2022. május 16-án (Fotó: MTI/EPA/Mark Marlow)