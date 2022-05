Törökországban fogták el az Iszlám Állam vezetőjét

Az Iszlám Állam márciusban jelentette be, hogy Abu al-Hasszan al-Hasimi al-Kurajsi személyében új vezetőt választottak. Róla keveset lehetett tudni, még azt sem, hogy elődjeihez hasonlóan iraki vagy esetleg szíriai-e.

Már csak azért sem, mert a fenti nem az eredeti neve. Az Iszlám Állam történetében fontos volt, hogy vezetői Mohamed leszármazottainak vallották magukat, ezzel is igazolva, hogy ők az iszlám valódi képviselői, a hiteles „kalifák”. A próféta a Kurajsi törzs tagja volt, így a névben az al-Kurajsi azt jelenti, hogy az új vezér is Mohamed vérvonalához tartozik. Ennek igazságát persze nehéz bizonyítani, a februárban meggyilkolt vezetőről még azt is híresztelték, hogy valójában türkmén származású.