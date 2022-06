Az orosz oligarcha, akit nem mer megbüntetni a Nyugat

Potanin az Ukrajna elleni orosz támadás óta több jövedelmező üzletet is kötött. Először is megvásárolta a Roszbankot, amelynek korábbi tulajdonosa, a Société Générale francia nagybank sietve el akarta hagyni Oroszországot. Ezután átvette az amerikai Global Payments pénzügyi szolgáltató oroszországi fiókját, végül pedig Oleg Tinkov bankalapító Tinkoff online bankjának részvényeit.Pedig Potanin – aki eddig csak egy kanadai szankciós listán szerepel – rendkívül lojális Vlagyimir Putyin elnökhöz, mégpedig a Putyin-éra kezdete, a 2000-es évek eleje óta– mondta a Forbesnak Vlagyimir Milov ellenzéki politikus és közgazdász, aki elmenekült Oroszországból. A Nornickel vezérigazgatója nem kritizálta az orosz elnököt az ukrajnai háború miatt sem.Joggal vetődik fel a kérdés, hogy orosz oligarcha létére Potanint miért nem szankcionálja a Nyugat, mint ahogy azt tette számos másik üzletemberrel az ukrajnai háború kitörésekor. Úgy tűnik, hogy a nyugatiaknak túlságosan is fájna, ha Potaninra is vonatkoznának a büntetőintézkedések.Potanin vállalata, a Nornickel a világ legnagyobb finomított nikkel- és palládiumtermelője, továbbra is gyártja a fémeket mindenütt, különösen Európában – a Wood Mackenzie természeti erőforrásokkal foglalkozó tanácsadó cég szerint tavaly Európa nikkelimportjának 27 százalékát adta. A Nornickel finnországi akkumulátor-alapanyagokat gyártó létesítménye, amelyet a német BASF vegyipari óriáscéggel közösen építettek, az EU zöldmenetrendjének egyik alappillére. A Nornickel a globális palládiumpiacok szerves szereplője is: a világ palládiumtermelésének mintegy 35 százalékát állítja elő, amely ritka fém a félvezetőkben és az autókban használatos – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az amerikai és az uniós hatóságok nem nyilatkoztak arról, hogy Potanin miért kerülte el a szankciókat. Nem csoda, hiszen biztosan nem büszkék rá, hogy ha a Nornickelt szankciók érintenék, az a kereslet megzavarásához vezetne, mert nagyon nehéz pótolni az elveszett egységeket, ráadásul Európa van a legnagyobb veszélynek kitéve– mondja Nikhil Shah, a CRU Group üzleti elemző cég nikkelkutatási vezetője. Bár az USA nikkelimportban jobban támaszkodik Kanadára, mint Oroszországra, az USA vagy az EU szankciói mindenhol felhajtanák az árakat – mondja Shah.