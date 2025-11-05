néptáncnépviseletTörőcsik FranciskaKáel CsabaNemzeti Filmintézet

Hamarosan mozikban a Hunyadi-sorozat és a Hogyan tudnék élni nélküled? néptáncos szerelemgyereke – íme az első előzetes

Elkészült Káel Csaba zenés, táncos, romantikus filmjének teasere és teaser plakátja. A Magyar menyegző világpremierje jövő héten, a Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában lesz, majd november 15-én a Kolozsvári Magyar Operában tartják a film ősbemutatóját, melyen az alkotás erdélyi közreműködői is részt vesznek. A film 2026. január 22-én, a Fórum Hungary forgalmazásában kerül a magyar mozikba.

Fotó: Galgóczi Németh Kristóf
A Magyar menyegző című film hiánypótló alkotásként a magyar néptánc, népzene erejét, és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot. A filmben a magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és egy fiatal pár érzelmes története fonódik össze. A Magyar menyegző nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl.

Magyar Menyegző
A Magyar menyegző plakátja Fotó: Szupermodern Stúdió

Az alkotók célja, hogy a magyar népművészet egyetemes értékeit egy romantikus történeten keresztül mutassák be a hazai és a nemzetközi közönségnek. A Magyar menyegző a magyar kultúra ünnepe: egy film, amelyben a hagyomány életre kel, a néptáncon és a népzenén keresztül a szerelem ritmusára dobban a szív. Az alkotók hisznek abban, hogy a népművészet a jövő inspirációja, és hogy a filmen keresztül az egész világ megérezheti a magyar népzene és néptánc szenvedélyét.

A produkció főhajtás a legendás koreográfus, Novák Ferenc „Tata” életműve előtt, aki generációkat inspirált a magyar néptánc megőrzésére és továbbvitelére.

Törőcsik Franciska a Magyar menyegző főszereplője kiemelte:

Az elmúlt egy évemben nagy szerepet kapott a tánc, így igazán örültem annak, hogy a Magyar menyegző forgatása kapcsán a néptánccal is megismerkedhettem. Mint minden társas tánc, a néptánc is leginkább a szerelmet hivatott kifejezni, a néptánc ereje az, ami a két főszereplő szerelmét elmélyíti, és ami által még érzékletesebben tudja majd a film elmesélni a nézőknek Kati és Péter szerelmét.

A Magyar menyegző romantikus története két fiatal szív útját követi – miközben a zene, a tánc sodrása és a közösség összetartó ereje kíséri őket.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

A Magyar menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott, a budapesti helyszínek mellett a Szentendrei Skanzenben, illetve Erdélyben, Kalotaszegen.

Káel Csaba filmjének jövő héten lesz a világpremierje az “A” kategóriás Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) versenyprogramjában. A Tallinni Fesztivál a térség egyik legfontosabb filmes mustrája, ahol olyan alkotók mutatkoztak be, mint Aki Kaurismaki, Roy Andersson, Lukas Moodysson vagy Paolo Sorrentino.

Tallinn után, november 15-én, stílusosan a Kolozsvári Magyar Operában láthatja a közönség a Magyar menyegzőt, melyen a film kalotaszegi közreműködői is részt vesznek.

A zenés, táncos, romantikus film főszereplőit a hazai mozikba már több mint 1 millió nézőt becsábító Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Törőcsik Franciska, valamint legutóbb a Hunyadi című sorozatban is látható Kovács Tamás és az Együtt kezdtük révén széles körben megismert Kövesi Zsombor alakítják. További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István. A filmben a táncházmozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás Együttes.

A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád és a Semmelweis készítésében résztvevő Lajos Tamás látja el, aki ezúttal vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba.

A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor alkották, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei táncolják, az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenekarvezető irányításával csendülnek fel. A film látványtervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Vavrinecz Krisztina (Deadline, Megbélyegzetten), a vágója Makk Lili (Hunyadi, Blokád, Terápia).

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósul meg.

 

