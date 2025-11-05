Hamarosan mozikban a Hunyadi-sorozat és a Hogyan tudnék élni nélküled? néptáncos szerelemgyereke – íme az első előzetes

A Magyar menyegző című film hiánypótló alkotásként a magyar néptánc, népzene erejét, és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot. A filmben a magyar néptánc szenvedélye, a népzene sodró ereje és egy fiatal pár érzelmes története fonódik össze. A Magyar menyegző nemcsak a magyar folklór gazdagságát mutatja be, hanem a szerelem erejét is, azt az érzést, amely összeköti az embereket határokon innen és túl.

A Magyar menyegző plakátja Fotó: Szupermodern Stúdió

Az alkotók célja, hogy a magyar népművészet egyetemes értékeit egy romantikus történeten keresztül mutassák be a hazai és a nemzetközi közönségnek. A Magyar menyegző a magyar kultúra ünnepe: egy film, amelyben a hagyomány életre kel, a néptáncon és a népzenén keresztül a szerelem ritmusára dobban a szív. Az alkotók hisznek abban, hogy a népművészet a jövő inspirációja, és hogy a filmen keresztül az egész világ megérezheti a magyar népzene és néptánc szenvedélyét.

A produkció főhajtás a legendás koreográfus, Novák Ferenc „Tata” életműve előtt, aki generációkat inspirált a magyar néptánc megőrzésére és továbbvitelére.

Törőcsik Franciska a Magyar menyegző főszereplője kiemelte:

Az elmúlt egy évemben nagy szerepet kapott a tánc, így igazán örültem annak, hogy a Magyar menyegző forgatása kapcsán a néptánccal is megismerkedhettem. Mint minden társas tánc, a néptánc is leginkább a szerelmet hivatott kifejezni, a néptánc ereje az, ami a két főszereplő szerelmét elmélyíti, és ami által még érzékletesebben tudja majd a film elmesélni a nézőknek Kati és Péter szerelmét.

A Magyar menyegző romantikus története két fiatal szív útját követi – miközben a zene, a tánc sodrása és a közösség összetartó ereje kíséri őket.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik a 70-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.