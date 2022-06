Egekben a bérleti díjak Szerbiában

Mesterségesen nyomják fel az árakat

Több faktor játszik szerepet a bérleti díjak elszállásában – mondják a szakemberek. Ezek közül kiemelendő, hogy a nagyvárosokban annak ellenére, hogy gombamód szaporodnak a tömbházak, még mindig nagyobb a kereslet, mint a kínálat, és megérkeztek a Balkánra az oroszok és az ukránok is. Ők hajlandók a piaci árnál magasabb összeget is kifizetni a bérlésért, ezáltal pedig jelentősen felnyomják a lakások értékét – írja a Blic napilap.

A lakáskiadásokra szakosodó Nekretnine.rs honlapon végigkövethető, hogy mely városokban mennyiért lehet lakásokhoz jutni. Ha végigböngésszük a kínálatot, akkor azt láthatjuk, hogy Belgrádban egy nem belvárosi 30 négyzetméteres, bútorozott garzonlakásért 200 eurót is elkérnek havonta. Ha ettől nagyobb lakást keresünk, akkor természetesen mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk. Az 50 négyzetméteresek esetében 250 eurót kell fizetni havonta, a két- vagy háromszobások pedig 350 eurónál kezdődnek. Egy háromszobás, 65 négyzetméteres bebútorozott lakás esetében például legjobb esetben 450 eurót kérnek el.

Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken pedig ennél is többet kell fizetni egyes helyeken. Az egyetemista-központhoz közeli Liman városrészben egy másfél szobás jól felszerelt lakásért már 240 eurót kell fizetni.

A délkelet-szerbiai Nišben ugyanakkor valamivel alacsonyabbak a bérleti díjak. Egy jogi egyetemhez közeli, 28 négyzetméteres, bebútorozott garzonlakásért 180 eurót kell fizetni. Az 50 négyzetméteres 200 euró, míg a nagyobbak 300 eurónál kezdődnek.

Átlagosan egyébként 5-10 százalékkal nőtt a lakásbérlés díja Szerbiában, mondja a Nekretnine.rs oldal értékesítési vezetője. Jelena Davidović szerint ennél jóval nagyobb áremelkedés tapasztalható a nagyobb városok központjában, ahol attraktívabb ingatlanok helyezkednek el. Korábban Újvidéken egy háromszobás lakásért három egyetemista összesen 250 eurót fizetett. Ez azt jelenti, hogy pár év alatt másfél szobával kevesebb jár ugyanannyi pénzért. Ugyanez a helyzet az ország többi nagyvárosában is, de a kisebb önkormányzatok területén is jellemző a drágulás. Észak-Vajdaságban, Szabadkán például már a garzonlakásokért is elkérnek 150 eurót havonta, miközben öt évvel ezelőtt 80 euróért akár egy kétszobás, berendezett, 60 négyzetméteres lakást is ki lehetett bérelni. Az árak évről évre nőnek, így akinek korábban sikerült lakáshoz jutnia, most nagyon jól járhat; persze most is lehet ingatlant venni, de a nagyobb megtérülésért nagyobb befektetés szükséges.