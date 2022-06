Lapozó: Olaszországban egyre nehezebben boldogulnak a halászok az infláció miatt

Akár húsz százalékot is eshetnek a svéd ingatlanárak

Svédország-szerte csökkennek a lakásárak, ez áll a Svenska Dagbladet összeállításában. A legnagyobb mértékben a nagyvárosi régiókban mutat csökkenő tendenciát az ingatlanok piaca: a múlt hónapban Stockholmban és agglomerációjában változtak leginkább az árak, itt 2,5 százalék a különbség, az ország két másik legnagyobb városában, Göteborgban és Malmöben is 1,4 százalékos a mínusz. Ez a magas inflációs adatnak, a bejelentett alapkamatemelési ciklusnak és az ezek miatti jelzáloghitel-kamat emelkedésnek köszönhető. Szakemberek azt látják, hogy az eladó lakások száma meredeken növekszik, ami annak tudható be, hogy sokan megpróbálják előrehozni az eladásokat, félve a lakásárak zuhanásától. Robert Boije, az SBAB bank vezető közgazdásza szerint nem alaptalan 2024-ig tíz-húsz százalékos esésről beszélni, de elképzelhető, hogy a lakásárak már az év végére is tíz százalékkal csökkenhetnek.

Forrás: Svenska Dagbladet

Megdöbbentő számadatok a franciaországi bölcsődei férőhelyhiányról

Számos kisgyermekes francia szülő törheti a fejét nyáron, hogyan és hova fogja elhelyezni szeptembertől bölcsődés korú gyermekét Franciaországban. Csak Párizsban 41 ezer kisgyermeknek kellene helyet találni a főváros 430 bölcsődéjében. Azonban a fővárosban száz gyermekre átlagosan mindössze 56 férőhely jut.

Párizs XV. és XVII. kerületének polgármesteri elmondták, hogy hozzávetőleg ötszáz-ötszáz férőhely hiányzik csak az ő kerületeikben, ennek oka pedig a képzett bölcsődei gondozók eltűnése a szakmából. Azonban nem csak a fővárosi régió küzd a személyzet hiányával. Hauts-de-Seine megyében száz gyermekre már csak 36 hely jut, Yvelines megyében 26, Val-d’Oise megyében 16, Seine-et-Marne megyében pedig mindössze 14. Az intézmények pedig úgy reagálnak, hogy rangsorolják a családokat, és prioritási listákat állítanak fel. Bár a kritériumrendszer intézményenként változik, többnyire előnyt élveznek az egyedülálló szülők, a munkába járó szülők, azok a családok, amelyeknek idősebb gyermekei is az intézménybe jártak. A kedvezményezettek kiválasztásakor figyelnek a társadalmi sokszínűség biztosítására is. A hoppon maradt szülők a drága magánbölcsődéket vagy a gyermekmegőrzés más formáit keresik.

Forrás: bfmtv.com