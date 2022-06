Lapozó: Válságban a francia egészségügy

Az államilag támogatott tengeri szélerőműparkok esetén az államnak akkor kell támogatást fizetnie, ha az elektromos áram piaci ára a park termelési költségei alatt marad. Ebben a periódusban a támogatás lehetővé teszi a parkok számára, hogy bizonyos megtérülést érjenek el. De ha a piaci áramárak nagyon magasak – ahogy ma is –, akkor a nyereség sokkal magasabb, mint a megállapodás szerinti profit. Ebben az esetben a gazdaságoknak vissza kellene fizetniük a többletet a belga államnak. Azonban a visszafizetés lehetőségét a kérdéskört szabályozó törvényerejű királyi rendelet nem tartalmazza, ezért az intézkedés végrehajtásához a rendelet módosítására van szükség, amely hónapokat vehet igénybe.

Spanyolország a nigériai olaj- és gázellátás megerősítésére készül

Muhammadu Buhari, az afrikai ország elnöke 17 év után először utazott Madridba. Hivatalos látogatásán, a Moncloa kormánypalotában találkozott Pedro Sánchez miniszterelnökkel. A találkozó után arról számoltak be, hogy a két ország megerősítette az energiaellátást egy olyan időszakban, amikor az ukrajnai háború miatt óriási nemzetközi nyomás nehezedik a piacra. A nyilatkozatban Spanyolország Nigériát az egyik fő és legmegbízhatóbb beszállítójaként ismeri el, mely több mint 2,4 millió tonna kőolajat szállított az ibériai államnak 2022 első negyedévében. Ez az importált spanyol olajmennyiség valamivel több mint 15 százaléka. Az olaj- és gázellátás növelése mellett a két ország közös szándéka az is, hogy a fenntartható energiák területére is kiterjesszék ezt a stratégiai kapcsolatot.

Válságban a francia egészségügy

Felszínre tört Franciaországban a hónapok óta szőnyeg alá söpört probléma, miszerint a koronavírus-járvány miatt hosszú távon betegállományban lévő személyzet, a nehéz szakmát elhagyott dolgozók és végül a személyzet hiánya okán megszüntetett ágyak miatt végletesen lelassult, sok helyen ellehetetlenült a kórházak sürgősségi osztályainak működése. Az ország 95 megyéjében a sürgősségi ellátást biztosító 620 intézmény közül jelenleg 120 működése van veszélyben több mint hatvan megyében. Ez pedig a húsz százalékát képviseli a franciaországi sürgősségi ellátásnak.

Egészségügyi vészhelyzet vagy baleset esetén ezért a franciák jobban teszik, ha tájékozódnak, hogy útnak induljanak-e saját, megszokott sürgősségi ügyeletükhöz, mert lehet, hogy az már bezárt vagy csak részleges nyitvatartással dolgozik. A vészjelzést leadott 120 sürgősségi szolgálat közül hetvennégy kényszerült eddig teljes vagy részleges bezárásra.

Emmanuel Macron Cherbourgban tett szerdai látogatásán bejelentette, hogy azonnali intézkedéseket kezdeményez a sürgősségi ellátás válságának megoldására. A megbízott elemzők egy hónapot kapnak a szektor égető problémáinak feltérképezésére. Ezután kerekasztal-megbeszélések kezdődnek a témában érintett összes szereplő – mentőszolgálat, orvosok, ápolók, kórházi adminisztráció – részvételével a megoldás kidolgozására.

