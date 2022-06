Meg akarták ölni Brett Kavanaugh legfelsőbb bírót

Gyilkossági kísérlettel vádolnak egy húszas éveiben lévő kaliforniai férfit, akit a rendőrség szerda hajnalban Brett Kavanaugh amerikai legfelsőbb bíró Washington környéki házánál vett őrizetbe, miután azt mondta, meg akarja ölni a bírót. A The Washington Post amerikai napilap rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írta: Nicholas Roskénál egy fegyvert és betöréshez használt eszközöket találtak. Közben a New York Post arról számolt be:

Roske a legfelső bíró lakcímét az interneten találta meg.

A rendőröknek úgy fogalmazott: gondolkodott, hogyan adhatna célt az életének, és úgy döntött, megöli az amerikai legfelsőbb bíróság egyik bíróját, miután megtalálta a Montgomery megyei címét az interneten.

A bizonyítékok alapján a hatóságok azt feltételezik, hogy a kaliforniai férfi az amerikai legfelsőbb bíróságról május elején kiszivárgott többségi bírói vélemény miatt volt dühös. A kiszivárgott, vagy kiszivárogtatott dokumentumból ugyanis úgy tűnik:

az amerikai alkotmánybíróság szerepét is betöltő taláros testület még júniusban semmisnek mondhatja ki az 1973-ben született, Roe kontra Wade néven ismertté vált döntést, amely lehetővé teszi az abortuszt az Egyesült Államok valamennyi tagállamában.

A dokumentum nyilvánosságra kerülése óta gyakran tüntettek abortuszpárti demonstrálók a legfelsőbb bíróság konzervatív tagjainak otthonai előtt, némelyiküket megfenyegették, egyesek pedig rendőri védelmet is kaptak.

Borítókép: 2021. április 23-án készült kép Brett Kavanaugh amerikai legfelsőbb bíróról washingtoni hivatalában. (Forrás: MTI/AP/Pool New York Times/Erin Schaff)