Még közelebb kerül egymáshoz Kína és Oroszország

Hivatalosan múlt pénteken adták át ünnepi külsőségek közepette az első, Kínát és Oroszországot összekötő, az Amur határfolyót átívelő közúti hidat. Az orosz parton lévő negyedmilliós Blagovescsenszk és a kínai oldalon fekvő, Hejlungcsiang tartománybeli 1,3 milliós Hejho ikervárosok között húzódó új létesítmény nagymértékben megkönnyíti a két ország közti kereskedelmet, ami jól jön a világtól egyre jobban elszigetelődő Oroszországnak. A két ország vezetői hatalmas kivetítőkön keresztül vettek részt az eseményen. A mintegy ezer méter hosszú hídon átgurultak az első teherszállítmányok is:

nyolc kínai kamion elektronikai felszerelést és gumiabroncsot, nyolc orosz teherautó pedig többek között szójaolajat és fűrészelt faárut szállított a szomszédba.

S ha valaki addig kételkedett volna a hídavatás szimbolikájában, Jurij Trutnyev orosz miniszterelnök-helyettes, az orosz–távol-keleti területért felelős elnöki megbízott hamar eloszlatta a kétségeket, hogy Moszkvának nem lennének barátai e vészterhes időkben: – A híd szimbolikus jelentőséggel bír mai, szétesett világunkban. A barátság újabb szála lesz, amely összeköti a két ország népeit – mondta.

Moszkva arra számít, hogy a csaknem 370 millió dolláros költséggel felépült híd évi négymillió tonna áru- és kétmilliós személyforgalmat fog bonyolítani.

Nagy valószínűséggel további lendületet vesz a kétoldalú kereskedelmi forgalom is, bár a CNN amerikai hírtelevízió szerint egyelőre nem világos, hogy Kína milyen messzire hajlandó elmenni a szankciók sújtotta szomszédja támogatásában. A híd megnyitásának időzítése mindazonáltal arra vall, hogy Peking továbbra is érdekelt a partnerség fenntartásában – még olyan körülmények közepette is, amikor Kína a Covid-járvány terjedése ellen képviselt zéró tolerancia jegyében többször is megszigorította a határellenőrzést.

Kína kész félúton találkozni Oroszországgal, s közösen munkálkodni az együttműködés fejlesztésén

– jelentette ki Hu Csun-hua (Hu Chunhua) kínai miniszterelnök-helyettes. Moszkva mindenesetre 2024-re kétszázmilliárd dollár értékű áruforgalommal számol a tavalyi 146 milliárd után.

Egyébként hamarosan átadják az első, kizárólag vasúti forgalmat bonyolító hidat is az Amuron a keletebbre fekvő kínai Tungcsiang és az orosz Nyizsnyeleninszkoje között. E létesítményt 2014-ben, a közúti hidat pedig 2016-ban kezdték el építeni; mindkét híd már két évvel ezelőtt nagyjából készen állt, ám az utolsó simításokat és az átadást a pandémia késleltette.