Globális vihart kavart a pletyka Macron feleségéről – a döntő tárgyaláson végre kiderül az igazság

Brigitte Macron nevét egy nemzetközi álhír-hullám sodorta a címlapokra: a first lady állítólag férfiként született – állítják a globális összeesküvés-elméletek hívei. A Macron-házaspár most jogi úton áll bosszút a rágalmazásért.

Magyar Nemzet
2025. 10. 26. 0:00
Brigitte Macron nevét egy nemzetközi álhír-hullám sodorta a címlapokra: a first lady állítólag férfiként született Forrás: AFP
Az elmúlt években egy korábban marginális pletyka Brigitte Macronról globális figyelmet kapott. A francia first lady állítólag férfiként született – állította több internetes forrás, mígnem a botrány Amerikába is átszivárgott. A vádak kiindulópontja egy francia nő, Natacha Rey volt, aki Facebookon és alternatív médiumokon kezdte terjeszteni az elméletet. Rey állítólag három éven át gyűjtött dokumentumokat, „bizonyítékokat”, és kapcsolatba lépett több médiaszereplővel, hogy ügyét a nyilvánosság elé vigye – írja a Le Figaro.

Brigitte Macron nevét egy nemzetközi álhír-hullám sodorta a címlapokra: a first lady állítólag férfiként született
Brigitte Macron nevét egy nemzetközi álhír-hullám sodorta a címlapokra: a first lady állítólag férfiként született Fotó: AFP

Így terjedt a pletyka Brigitte Macronról

A pletykát először 2021-ben publikálta a Faits et Documents francia magazin „Le mystère Brigitte Macron” címmel, amely újságírói nyomozásnak álcázva próbált kétséget ébreszteni. A médiafigyelem azonban kezdetben marginális maradt. 

A történet 2024-ben gyorsult fel, amikor a befolyásos amerikai influencer, Candace Owens a Twitteren és YouTube-on terjeszteni kezdte az állítást, 

nyolc részes podcast-sorozatot indítva „Becoming Brigitte” címmel. Owens vádjai szerint Brigitte Macron valójában Jean-Michel Trogneux lánya – ez az az állítás, amelyet a Macron-házaspár tagadott.

A pletyka gyors terjedését segítette az úgynevezett „transvestigation” mozgalom, amely a világ több országában már korábban is kétségbe vont női közszereplők nemét. 

Candace Owens és társai azt állították, hogy a Macron-pár megpróbálja eltitkolni az igazságot, manipulálja a sajtót, sőt a titkosszolgálatot is beveti.

A házaspár válasza határozott volt: 2025 júliusában rágalmazásért feljelentést tettek Candace Owens ellen Delaware állam bíróságán. A dokumentumok szerint a zaklatás folyamatos volt, több ezer „ellenőrizhető, hamis és terhelő hazugság” terjedt el a first lady személyére vonatkozóan. 

Brigitte Macron nyilvánosan is reagált: világosan cáfolta a hamis vádakat, hangsúlyozva, hogy családja adatait manipulálták, és személyiségi jogait súlyosan megsértették.

Az eset rávilágít arra, hogy az összeesküvés-elméletek gyorsan nemzetközi dimenziót ölthetnek. A francia Natacha Rey, a svájci Amandine Roy és a francia Zoé Sagan/Aurélien Poirson-Atlan triója először hazai platformokon terjesztette a pletykát, majd a Faits et Documents kiadója révén angol nyelvre is lefordították, így az amerikai közönséghez is eljutott. 

Brigitte Macron visit the artistic installation by JR in Paris in France on September 12, 2025. Chef Yannick Alleno organized an artistic installation with the artist JR to pay tribute to young victims of road violence with the Antoine Alleno association. (Photo by Daniel Perron / Hans Lucas via AFP)
Brigitte Macron nevét egy nemzetközi álhír-hullám sodorta a címlapokra: a first lady állítólag férfiként született Fotó: AFP

A Macron-pár jogi fellépése nemcsak a rágalmazás megszüntetését célozza, hanem példát is kíván statuálni: a személyiségi jogok és a valóság tisztelete határokat szab az álhírek terjedésének. Rudy Reichstadt, a Conspiracy Watch alapítója szerint „ez a bírósági út a végső védekezés, amikor a zaklatás és a hamis állítások már négy éve sújtanak valakit”.

Bár a médiakampány és a hamis hírek nem új keletűek, a Brigitte Macron-ügy megmutatja, hogy a nemzetközi terjedés és az influencer-hálózatok súlya komoly következményekkel járhat. 

Az elkövetkező tárgyalások, melyek 2025 októberében Párizsban zajlanak, várhatóan újra a nemzetközi média középpontjába állítják az ügyet, miközben a Macron-házaspár továbbra is kiáll az igazság mellett.

Borítókép: Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

