Az elmúlt években egy korábban marginális pletyka Brigitte Macronról globális figyelmet kapott. A francia first lady állítólag férfiként született – állította több internetes forrás, mígnem a botrány Amerikába is átszivárgott. A vádak kiindulópontja egy francia nő, Natacha Rey volt, aki Facebookon és alternatív médiumokon kezdte terjeszteni az elméletet. Rey állítólag három éven át gyűjtött dokumentumokat, „bizonyítékokat”, és kapcsolatba lépett több médiaszereplővel, hogy ügyét a nyilvánosság elé vigye – írja a Le Figaro.
Globális vihart kavart a pletyka Macron feleségéről – a döntő tárgyaláson végre kiderül az igazság
Brigitte Macron nevét egy nemzetközi álhír-hullám sodorta a címlapokra: a first lady állítólag férfiként született – állítják a globális összeesküvés-elméletek hívei. A Macron-házaspár most jogi úton áll bosszút a rágalmazásért.
Így terjedt a pletyka Brigitte Macronról
A pletykát először 2021-ben publikálta a Faits et Documents francia magazin „Le mystère Brigitte Macron” címmel, amely újságírói nyomozásnak álcázva próbált kétséget ébreszteni. A médiafigyelem azonban kezdetben marginális maradt.
A történet 2024-ben gyorsult fel, amikor a befolyásos amerikai influencer, Candace Owens a Twitteren és YouTube-on terjeszteni kezdte az állítást,
nyolc részes podcast-sorozatot indítva „Becoming Brigitte” címmel. Owens vádjai szerint Brigitte Macron valójában Jean-Michel Trogneux lánya – ez az az állítás, amelyet a Macron-házaspár tagadott.
További Külföld híreink
A pletyka gyors terjedését segítette az úgynevezett „transvestigation” mozgalom, amely a világ több országában már korábban is kétségbe vont női közszereplők nemét.
Candace Owens és társai azt állították, hogy a Macron-pár megpróbálja eltitkolni az igazságot, manipulálja a sajtót, sőt a titkosszolgálatot is beveti.
További Külföld híreink
A házaspár válasza határozott volt: 2025 júliusában rágalmazásért feljelentést tettek Candace Owens ellen Delaware állam bíróságán. A dokumentumok szerint a zaklatás folyamatos volt, több ezer „ellenőrizhető, hamis és terhelő hazugság” terjedt el a first lady személyére vonatkozóan.
Brigitte Macron nyilvánosan is reagált: világosan cáfolta a hamis vádakat, hangsúlyozva, hogy családja adatait manipulálták, és személyiségi jogait súlyosan megsértették.
További Külföld híreink
Az eset rávilágít arra, hogy az összeesküvés-elméletek gyorsan nemzetközi dimenziót ölthetnek. A francia Natacha Rey, a svájci Amandine Roy és a francia Zoé Sagan/Aurélien Poirson-Atlan triója először hazai platformokon terjesztette a pletykát, majd a Faits et Documents kiadója révén angol nyelvre is lefordították, így az amerikai közönséghez is eljutott.
A Macron-pár jogi fellépése nemcsak a rágalmazás megszüntetését célozza, hanem példát is kíván statuálni: a személyiségi jogok és a valóság tisztelete határokat szab az álhírek terjedésének. Rudy Reichstadt, a Conspiracy Watch alapítója szerint „ez a bírósági út a végső védekezés, amikor a zaklatás és a hamis állítások már négy éve sújtanak valakit”.
Bár a médiakampány és a hamis hírek nem új keletűek, a Brigitte Macron-ügy megmutatja, hogy a nemzetközi terjedés és az influencer-hálózatok súlya komoly következményekkel járhat.
Az elkövetkező tárgyalások, melyek 2025 októberében Párizsban zajlanak, várhatóan újra a nemzetközi média középpontjába állítják az ügyet, miközben a Macron-házaspár továbbra is kiáll az igazság mellett.
Borítókép: Emmanuel Macron és felesége, Brigitte Macron (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kamala Harris meglepő dologra készül
A volt amerikai alelnök belengette visszatérését.
Orbán Balázs: Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből
Brüsszel a német energiapolitikát elfogadja, a magyar ellátásbiztonságot viszont támadja.
A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt
A megbeszélések vasárnap is folytatódnak a konfliktus eszkalálódásának elkerülése érdekében.
Madagaszkár új rezsimje leszámol a múlttal
Döntés született Rajoelina állampolgárságáról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kamala Harris meglepő dologra készül
A volt amerikai alelnök belengette visszatérését.
Orbán Balázs: Újabb leckét kaptunk a háborúpártiak kettős mércéjéből
Brüsszel a német energiapolitikát elfogadja, a magyar ellátásbiztonságot viszont támadja.
A pakisztáni védelmi miniszter nyílt háborúval fenyegette meg Afganisztánt
A megbeszélések vasárnap is folytatódnak a konfliktus eszkalálódásának elkerülése érdekében.
Madagaszkár új rezsimje leszámol a múlttal
Döntés született Rajoelina állampolgárságáról.