Globális vihart kavart a pletyka Macron feleségéről – a döntő tárgyaláson végre kiderül az igazság

Így terjedt a pletyka Brigitte Macronról

A pletykát először 2021-ben publikálta a Faits et Documents francia magazin „Le mystère Brigitte Macron” címmel, amely újságírói nyomozásnak álcázva próbált kétséget ébreszteni. A médiafigyelem azonban kezdetben marginális maradt.

A történet 2024-ben gyorsult fel, amikor a befolyásos amerikai influencer, Candace Owens a Twitteren és YouTube-on terjeszteni kezdte az állítást,

nyolc részes podcast-sorozatot indítva „Becoming Brigitte” címmel. Owens vádjai szerint Brigitte Macron valójában Jean-Michel Trogneux lánya – ez az az állítás, amelyet a Macron-házaspár tagadott.