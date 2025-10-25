A hajdúszoboszlói Szent István park száz évvel ezelőtti világba repítette vissza a látogatókat a Pávai Fesztiválon, ahol a gyógyvíz felfedezésének centenáriumát ünnepelték – írja a Haon.

Dánielfy Zsolt idézte meg a fesztiválon Páva Vajna Ferencet (Fotó: Haon/Vida Márton Péter)

– Csoda történt Hajdúszoboszlón: gőz tört fel a földből! – kiáltotta egy rikkancs a vásári forgatagban, ahol verklis és „Pávai-menü” várta a vendégeket. Kovács Gergely alpolgármester felidézte, hogy

a város igazi kincset talált a föld mélyén, amikor kőolaj helyett gyógyvizet találtak.

Dánielfy Zsolt Jászai Mari-díjas színművész a városért sokat tett tudóst, Pávai Vajna Ferencet megidézve köszönte meg, hogy emlékét tovább őrzik.

A fesztivál két napig tart, fellép többek között a Vintage Dolls, a Group’n’Swing és Király Viktor is.

