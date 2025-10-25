Pávai FesztiválHajdúszoboszlógyógyvízcentenáriumvároshangulat

Csoda történt Hajdúszoboszlón

Hajdúszoboszló száz évvel ezelőtti hangulatba öltözött. A Pávai Fesztiválon a város a gyógyvíz felfedezésének centenáriumát ünnepelte zenével, korhű díszletekkel és hamisítatlan 1920-as évekbeli életérzéssel.

2025. 10. 25. 21:50
A múlt századot idézte meg a Pávai Fesztivál
A hajdúszoboszlói Szent István park száz évvel ezelőtti világba repítette vissza a látogatókat a Pávai Fesztiválon, ahol a gyógyvíz felfedezésének centenáriumát ünnepelték – írja a Haon.

Dánielfy Zsolt idézte meg a fesztiválon Páva Vajna Ferencet (Fotó: Haon/Vida Márton Péter)

– Csoda történt Hajdúszoboszlón: gőz tört fel a földből! – kiáltotta egy rikkancs a vásári forgatagban, ahol verklis és „Pávai-menü” várta a vendégeket. Kovács Gergely alpolgármester felidézte, hogy

a város igazi kincset talált a föld mélyén, amikor kőolaj helyett gyógyvizet találtak.

Dánielfy Zsolt Jászai Mari-díjas színművész a városért sokat tett tudóst, Pávai Vajna Ferencet megidézve köszönte meg, hogy emlékét tovább őrzik.

A fesztivál két napig tart, fellép többek között a Vintage Dolls, a Group’n’Swing és Király Viktor is.

A fesztiválhoz kapcsolódó további eseményekről ide kattintva olvashat érdekességeket.

Borítókép: A múlt századot idézte meg a Pávai Fesztivál (Fotó: Haon/Vida Márton Péter)


