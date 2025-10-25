vonatgázolásDebrecenhalálos vonatgázolásöngyilkossági szándékEbes

Halálos vonatgázolás történt Hajdú-Biharban + videó

A súlyos tragédia szombat délután, Debrecen és Ebes között történt. Öngyilkossági szándék állhat a vonatgázolás hátterében.

Munkatársunktól
2025. 10. 25. 21:16
Személyvonat gázolt halálra egy embert szombat délután Ebesen, a József Attila utca közelében – írta meg a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye alapján az Origo. A gázolásban érintett szerelvényen mintegy kétszázötven utas volt, ők mentesítő járattal folytathatták az útjukat.

Halálos vonatgázolás Ebes és Debrecen között
Halálos vonatgázolás Ebes és Debrecen között (Fotó: Haon/Tóth Imre)

A MÁVInform az eset kapcsán azt közölte, a Debrecenből a Nyugati pályaudvarra 16:37-kor indult Cívis InterRégió (6083) Debrecen és Ebes között elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal vonat elé lépett – embert. A kiérkező mentők a helyszínen egy 40 év körüli férfi halálának tényét állapították meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.

 

Fennakadásokat okoz a vasúti forgalomban a vonatgázolás

A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon haladhatnak a vonatok. A baleset miatt a Budapest–Szolnok–Debrecen–Záhony vonal távolsági vonatai szombat este nagyjából 10-20 perces késéssel közlekednek.

Legutóbb október közepén számoltunk be halálos vonatgázolásról. Akkor Veszprém és Kádárta között ütött el egy embert a vonat.

 


