Halálos vonatgázolás történt az egyik legforgalmasabb vasútvonalon

Elütött egy embert a vonat Veszprém és Kádárta között – közölte honlapján az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A vonaton mintegy ötvenen utaztak, értük mentesítő busz érkezett.

A Mávinform közlése szerint a balesetben a Bakony InterCity volt érintett, az MTI információi szerint

halálos baleset történt.

A veszprémi fővonalon meghosszabbított útvonalon Ajka–Veszprém–Hajmáskér között pótlóbuszok szállítják az utasokat a baleset miatt. A Bakony és a Göcsej InterCityk csak Hajmáskérig közlekednek, onnan fordulnak vissza a főváros felé.