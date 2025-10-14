balesetfrontálisan ütközöttkarambolNyíregyházamentőhelikopter41-es főútteljes útzár

Mentőhelikoptert is riasztottak a súlyos baleset sérültjeihez

Brutális karambol történt a 41-es főúton, Nyíregyháza mellett. A baleset pusztításáról a helyszínen készült fotók tanúskodnak.

2025. 10. 14. 19:32
Frontálisan összeütközött két személygépkocsi Nyíregyháza térségében, a 41-es főút és 403-as főút körforgalma közelében kedden délután. Mindkét járműben csak a sofőr utazott, akik a roncsokba szorultak, őket feszítővágó segítségével szabadították ki a nyíregyházi hivatásos tűzoltók. A baleset helyszínére Debrecenből mentőhelikopter is érkezett, a rendőrség az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárta – írta meg a Szon.hu tudítása alapján az Origo.

A mentők kórházba szállítják a baleset egyik sérültjét 
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Két sérültje van a balesetnek

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-Főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a frontális karambolban érintett egyik járművet egy 77 éves férfi vezette, aki életveszélyesen megsérült, a másik autó sofőrje egy 45 éves nő volt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. A vármegyei hírportál fotósa a helyszínen készített sokkoló képeket a balesetről, amelyeket megtekinthet itt.

