Lesújtó eredménnyel zárult a rendőrség egyhetes közúti akciója Budapesten

A balesetek csökkentése érdekben a rendőrség figyelemfelhívó és edukációs kampányokat szervez, valamint ellenőrzéseket tart. Múlt héten zajlott az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) Figyelem az útra elnevezésű akciója, mely elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatára, a vezetés közben mobiltelefont kézben tartva használók és az ittas járművezetők kiszűrésére irányult. Budapesten

a több mint 2700 ellenőrzött járműben 1446-an nem használtak biztonsági övet, míg 734-en kézben tartották a mobiltelefonjukat.

Fotó: Police.hu

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít az ittas járművezetés visszaszorítására. Az év első kilenc hónapjában 268 ezerszer alkalmaztak alkoholszondát, ami a főváros teljes lakosságával számolva azt jelenti, hogy minden hatodik ember sorra került.

Javuló baleseti statisztikák Budapesten

Az év első kilenc hónapjában 2157 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt a fővárosban, ami 5,5 százalékkal kevesebb a tavalyi év azonos időszakához képest – jelentette be Léránt Krisztián r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályának vezetője október 14-én.

Január és szeptember között 16-an vesztették életüket, 43 százalékkal kevesebben, mint az előző év első kilenc hónapjában, és a súlyos kimenetelű balesetek száma 22 százalékkal mérséklődött. A főosztályvezető hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyetlen embernek sem lenne szabad közlekedési balesetben meghalnia. A balesetek leggyakoribb okai a gyorshajtás, a figyelmetlenség, az elsőbbség és az előzés szabályainak megszegése.

Az országos adatokról az ORFK múlt héten adott tájékoztatást.