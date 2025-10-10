Kevesebb halálos baleset történt idén az ország útjain

Idén eddig kevesebb halálos és súlyos kimenetelű közlekedési baleset történt az ország útjain a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.

Összeroncsolódott kisbusz az M5-ös autópálya 67-es és a 68-as kilométere között, a Szeged felé tartó oldalon, Lajosmizse közelében 2025. szeptember 17-én

Fotó: Donka Ferenc / MTI

Január és szeptember között 301 halálos közlekedési balesetben 332 ember vesztette életét, míg 2024 első kilenc hónapjában 331 ilyen baleset történt, amelyben 375-en haltak meg.

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is csökkent: idén szeptemberig 165-tel kevesebb ilyen balaleset (3037) történt, mint az előző év azonos időszakában (3202).

Borítókép: Összeroncsolódott személyautó az 55-ös főúton, Kisszállás közelében 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Donka Ferenc)