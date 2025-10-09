Előzési manőver végződött tragédiával a 4-es főúton

Két jármű ütközött össze frontálisan a 4-es főúton, Törökszentmiklóson. A karambolnak halálos áldozata és súlyos sérültjei is vannak – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit (Forrás: Shutterstock)

A közlemény szerint nem sokkal 17 óra előtt egy debreceni lakos autójával Szolnok felé haladva egy kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni.

Járművével frontálisan összeütközött a szemből érkező személyautóval, amelynek utasa, egy 70 éves nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt

– írták.

A másik jármű sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A halálos balesetről a Szoljon.hu is hírt adott – a helyszíni tudósítást és a fotókat a vármegyei hírportálon éri el.

Borítókép: Halálos baleset Törökszentmiklósnál (Fotó: Szoljon.hu)