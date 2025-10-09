Rendkívüli

Iszlamista terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Törökszentmiklósáldozatbalesetkaramboltragédia

Előzési manőver végződött tragédiával a 4-es főúton

Tragédia történt Törökszentmiklósnál: a kocsisort előző autó frontálisan ütközött a szembejövő járművel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 09. 21:51
Forrás: szoljon.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két jármű ütközött össze frontálisan a 4-es főúton, Törökszentmiklóson. A karambolnak halálos áldozata és súlyos sérültjei is vannak – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Hungarian police car closeup photos
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit (Forrás: Shutterstock)

A közlemény szerint nem sokkal 17 óra előtt egy debreceni lakos autójával Szolnok felé haladva egy kocsisor előzésébe kezdett, ám a manővert nem tudta befejezni. 

Járművével frontálisan összeütközött a szemből érkező személyautóval, amelynek utasa, egy 70 éves nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt 

– írták.

A másik jármű sofőrjét súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. 

A halálos balesetről a Szoljon.hu is hírt adott – a helyszíni tudósítást és a fotókat a vármegyei hírportálon éri el. 

Borítókép: Halálos baleset Törökszentmiklósnál (Fotó: Szoljon.hu)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.