Sokkoló videó: autómosás közben zúzták szét a járművét

Egy férfi kis híján életét vesztette Nebraskában, amikor egy autó 105 km/h-val belerohant a benzinkútnál, miközben ő pickupját tisztította – a sofőrt kórházba vitték.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 17. 14:21
Egy nebraskai férfi hajszál híján kerülte el a halálos balesetet, amikor egy száguldó autó elütötte, miközben épp pickupját tisztította. Az eset a Brady Get-N-Go benzinkútnál, a 30-as főúton történt, North Platte közelében − adta hírül az Origo.

A 1011Now tudósításából kiderül, hogy a férfi az utolsó pillanatban kitért, de a jármű így is eltalálta a lábát, miközben feldöntötte a mellette parkoló pickupot és egy utcai lámpaoszlopot. A seriff hivatal közlése szerint 

szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a férfi pickupja és egy villanyoszlop azonban megrongálódott.

Az elszabadult autó végül visszakerült a kerekeire és megállt. A szemtanú ekkor odament, hogy megnézze a sofőrt, akit a tűzoltóság kisebb sérülésekkel szállított kórházba.

A nyomozók szerint az személyautó legalább 105 km/órával száguldott azon az útszakaszon, ahol a megengedett sebesség mindössze 64 km/óra. A sofőrt felelőtlen vezetés, jogosítvány nélküli vezetés, biztosítás hiánya és lejárt forgalmi miatt idézik be.

Borítókép: Centiken múlt a férfi élete a száguldó autó miatt (Forrás: YouTube/képernyőkép)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

