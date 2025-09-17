Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

személyautósebes-körösbalesetkajakos

A Sebes-Körösbe zuhant egy autó

Hajdú-Biharban egy autó merült a Sebes-Körösbe, a sofőrt a tűzoltók mentették ki. A bejelentést egy kajakos tette.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 9:17
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kedden délután egy fehér Mini Cooper személyautót emeltek ki a tűzoltók a Sebes-Körösből Komádi közelében – értesült a Haon.

A Sebes-Körösbe zuhant egy autó (Fotó: Haon/Tóth Imre)

A katasztrófavédelemhez negyed kettő körül érkezett a bejelentés, miután egy kajakos észrevett a vízben egy fehér autót – tájékoztatott a portál érdeklődésére a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Papp-Kunkli Nóra közölte: a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.

Az autó vezetőjét a tűzoltók kiemelték a járműből, majd átadták a mentőszolgálatnak. Információik szerint súlyos sérülésekkel szállították kórházba a nőt.

Miután a sofőrt kiemelték, megkezdődött a műszaki mentés, amit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányított, plusz erőgép segítségével emelték ki a járművet a vízből.

A tragikus eseményről videó és fotók is készültek, amelyek ide kattintva megtekinthetők.

Borítókép: Egy autót emelek ki a tűzoltók a Sebes-Körösből (Forrás: Haon/Tóth Imre)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu