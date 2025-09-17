Kedden délután egy fehér Mini Cooper személyautót emeltek ki a tűzoltók a Sebes-Körösből Komádi közelében – értesült a Haon.

A Sebes-Körösbe zuhant egy autó (Fotó: Haon/Tóth Imre)

A katasztrófavédelemhez negyed kettő körül érkezett a bejelentés, miután egy kajakos észrevett a vízben egy fehér autót – tájékoztatott a portál érdeklődésére a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Papp-Kunkli Nóra közölte: a komádi önkormányzati és a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre.

Az autó vezetőjét a tűzoltók kiemelték a járműből, majd átadták a mentőszolgálatnak. Információik szerint súlyos sérülésekkel szállították kórházba a nőt.

Miután a sofőrt kiemelték, megkezdődött a műszaki mentés, amit a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányított, plusz erőgép segítségével emelték ki a járművet a vízből.

A tragikus eseményről videó és fotók is készültek, amelyek ide kattintva megtekinthetők.

Borítókép: Egy autót emelek ki a tűzoltók a Sebes-Körösből (Forrás: Haon/Tóth Imre)