Berekfürdői borzalom: a 11 éves fiát megölő német anyát kiskorú veszélyeztetésével is vádolják

A német nőt nemcsak minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják, miután márciusban megölte 11 éves fiát Berekfürdőn. Az édesanya rendszeresen felügyelet nélkül hagyta otthon a gyermeket, miközben a helyi kocsmában italozott. Az Index értesülése szerint az eset idején is ittas állapotban volt, a fiú holttestét a nevelőapja találta meg a csirkeólban. A vádlott beismerte a gyilkosságot a rendőrségnek, de tagadta, hogy nem megfelelően nevelte volna fiát.

Magyar Nemzet
Forrás: Index2025. 09. 17. 8:07
Márciusban hírt adtunk arról, hogy elhunyt egy német kisfiú Magyarországon, és az édesanyját őrizetbe vették. A nő 2021 óta élt Magyarországon élettársával és gyermekével, akit rendszeresen felügyelet nélkül hagyott, hogy a tanyájuk környékén italozhasson. Az ügyészség szerint az elkövetés napján is egy sörözőből tért haza, mielőtt megfojtotta 11 éves fiát.

A gyermek holttestét Berekfürdőn a nevelőapja találta meg egy csirkeólban, amikor külföldről hazatérve először eszméletlen állapotban látta a fiút, majd értesítette a segélyhívót. Az édesanya kegyetlenül végzett gyermekével, és a holttestet az állatok közé zárta − emlékeztet az Index.

Az RTL Híradó szerint 

a német nőt nemcsak minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják. Az ügyészség szerint a kisfiú nevelése, taníttatása, ruházata és orvosi ellátása sem volt megfelelő. 

A tanyán lakók ritkán látták a gyermeket, az anyát pedig csak a kocsmában. Az incidens akkor következhetett be, amikor a fiú kiszökött a szobafogságból. 

A nő a rendőröknek azt mondta, „jó édesanya”, mert online taníttatta a gyereket német iskolában, a gyilkosságot azonban beismerte

 − tudta meg a tévécsatorna.

Borítókép: Rendőrök kísérték a bíróságra az édesanyát (Forrás: Szoljon/ Mészáros János)

 

