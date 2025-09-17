Berekfürdői borzalom: a 11 éves fiát megölő német anyát kiskorú veszélyeztetésével is vádolják

Márciusban hírt adtunk arról, hogy elhunyt egy német kisfiú Magyarországon, és az édesanyját őrizetbe vették. A nő 2021 óta élt Magyarországon élettársával és gyermekével, akit rendszeresen felügyelet nélkül hagyott, hogy a tanyájuk környékén italozhasson. Az ügyészség szerint az elkövetés napján is egy sörözőből tért haza, mielőtt megfojtotta 11 éves fiát.

A gyermek holttestét Berekfürdőn a nevelőapja találta meg egy csirkeólban, amikor külföldről hazatérve először eszméletlen állapotban látta a fiút, majd értesítette a segélyhívót. Az édesanya kegyetlenül végzett gyermekével, és a holttestet az állatok közé zárta − emlékeztet az Index.

Az RTL Híradó szerint

a német nőt nemcsak minősített emberöléssel, hanem kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják. Az ügyészség szerint a kisfiú nevelése, taníttatása, ruházata és orvosi ellátása sem volt megfelelő.

A tanyán lakók ritkán látták a gyermeket, az anyát pedig csak a kocsmában. Az incidens akkor következhetett be, amikor a fiú kiszökött a szobafogságból.

A nő a rendőröknek azt mondta, „jó édesanya”, mert online taníttatta a gyereket német iskolában, a gyilkosságot azonban beismerte

− tudta meg a tévécsatorna.

Borítókép: Rendőrök kísérték a bíróságra az édesanyát (Forrás: Szoljon/ Mészáros János)