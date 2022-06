Nagy az ellenállás az euró bolgár bevezetésével szemben

Az euró bevezetésének az időpontja nemcsak az egész bolgár társadalmat, a parlamentet, hanem a négypárti kormánykoalíciót is megosztja. Egyetértés van köztük az euró bevezetésének a szükségességéről, csak annak időpontjáról folynak a viták. Amíg a két liberális kormánypárt, a Folytatjuk a változást (PP) és a Demokratikus Bulgária (DB) siet a közös valuta 2024. január 1-jei terv szerinti bevezetésével, addig a Bolgár Szocialista Párt (BSZP) és a Van ilyen nép (ITN) pedig ragaszkodik ahhoz, hogy végleges döntést megelőzően készüljön elemzés az egységes európai valuta bevezetésének gazdasági hatásairól.

A Van ilyen nép párt képviselői képviselő határozattervezetet nyújtottak be, amely szerint a terv csak azután lépjen életbe, hogy a parlament elfogadta a bolgár nemzeti bank és a pénzügyminisztérium elemzését, ugyanis a bolgár közvélemény attól tart, hogy a mesterséges valuta bevezetése felhajtja az árakat, felgyorsítja az inflációt, leapasztja a lakosság megtakarításait. A BSZP és az ITN szakértőik kétségüket fejezték ki, hogy Bulgária 2024-ig Bulgária eléri-e az EU átlagjövedelmét, és közelebb kerül az eurózóna országainak vásárlóerejéhez. Arra is figyelmeztetettek, hogy az infláció is akadályozhatja Szófiát a közös valuta bevezetésében.

Megegyeztünk a koalíciós partnereink szakértőivel, hogy ahogy terv elkészül azt átadjuk a bankoknak, hogy technikailag felkészülhessenek az euró bevezetésére, az elemzés külön fog készülni

– magyarázta a DB párt képviselője. Az ITN álláspontja szerint „a bolgár társadalomnak meg kell győződnie arról, hogy az euró bevezetése nem jelent árfolyamkockázatot a lakosság és a vállalkozások számára, az euró–leva árfolyamot a jelenlegi fix 1,95583 árfolyamon lesz rögzítve. (A bolgár leva a fenti árfolyamon az euróhoz van rögzítve már több mint két évtizede.)

Időközben megjelent az Európai Bizottság 2022. évi konvergenciajelentése, amely szerint Bulgária az öt kritériumból kettőt nem teljesít: az inflációs ráta jóval a referenciaérték felett volt az elmúlt 12 hónapban, akárcsak a 2020-as konvergenciajelentésben is, illetve a jogi, intézményi konvergencia hiányosságai. A jelentés megállapítja, hogy jogi konvergencia szempontjából Horvátország az egyetlen szóban forgó tagjelölt ország, ahol a jogi keret teljes mértékben megfelel az euró bevezetésére vonatkozó követelményeknek.