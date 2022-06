Szijjártó Péter: Kövér Lászlónak teljesen igaza van

– Miközben Magyarországon az elmúlt hónapokban több tízezer ember dolgozott azért, hogy segítséget nyújtsunk a háború sújtotta Ukrajnának és az ukrán embereknek, addig az ukrán politikusok folyamatosan elfogadhatatlan hangnemben beszélnek Magyarországról, provokálnak minket, hazugságokat állítanak és próbálnak minket befeketíteni. A köszönet hangján egyszer sem szóltak. Mindezek alapján Kövér Lászlónak teljesen igaza van, még akkor is, ha ezen az ukránok felháborodnak – reagált hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azokra az ukrán bírálatokra, amelyek Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét vették célba.

A magyar házelnök a Hír TV-ben szombaton arról beszélt: amit az ukrán elnök csinál, azt a világ ámulattal és értetlenséggel figyeli. Hozzátette: nem emlékszik olyanra, hogy egy segítségre szoruló ország vezetője olyan hangot mert volna megütni bárkivel szemben, mint amilyet Volodimir Zelenszkij – nem csak Magyarországgal szemben – megüt.

Itt van egy személyes, pszichés probléma, amivel én a magam részéről nem tudok mit kezdeni

– fogalmazott. A kárpátaljai magyarság sorsáról szólva pedig úgy vélte, van ok az aggodalomra, a háború és annak következményei fenekestül felforgathatják eddig sem könnyű helyzetüket. Rámutatott emellett arra is, hogy rengeteg fegyver került ellenőrizetlenül civilek kezébe.

A demokratikus világ nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseit nézi ámulattal és értetlenséggel, hanem Magyarországét, amely továbbra is besározza Ukrajnát és fényezi Oroszországot

– reagált Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke Kövér László szavaira. Szerinte az ilyen kijelentések cinikusak, felelőtlenek, szégyenteljesek és az orosz agresszor kezére játszanak. Élesen reagált az ukrán külügyminisztérium szóvivője is Kövér László kijelentéseire. Mint közölte, a magyar politikusok továbbra is mosdatják Oroszországot, ami szerinte nem meglepő, mert a történelem folyamán Magyarország többször is a gonoszok felé fordult.

Magyarország szándékosan olaj-mézeskalácsra váltja az elhunyt ukrán gyerekek lelkeit. Szégyen

– idézte a Mandiner Mihajlo Podoljaknak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadójának ugyancsak Kövér Lászlót bíráló szavait. A tanácsadó szerint „az európai család egyetlen problémás országa Magyarország, amely megakadályoz bármilyen reakciót Oroszország rémtetteire Ukrajnában”. Ezzel arra utalt, hogy Magyarország vétójával megakadályozta a teljes körű uniós embargó bevezetését az orosz kőolajimporttal szemben.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2022. május 31-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)