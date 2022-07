Energiakatasztrófa előtt áll Franciaország?

Az ökológiai minisztérium nemrégiben közzétett adatai szerint 2021-ben a Franciaországban előállított primer-energia 75 százalékát az atomenergia adta, míg a szélturbinák által termelt energia mindössze 2,4 százalékát

– folytatja Bouglé, majd hozzáteszi, hogy „a kormány politikája energiahiányba sodorta Franciaországot, pedig a legjobb szén-dioxid-semleges energiamodellünk volt. Hatalmas összegeket fordítottunk a megújuló energiákra, ugyanakkor elhanyagoltuk atomerőműveink karbantartását és fejlesztését. Korróziós problémák miatt több atomerőművet is le kellett állítani, emiatt idén rengeteg energiát kell majd importálnunk annak ellenére, hogy Franciaország még 2021-ben is villamosenergia-exportőr volt. Vezetőinknek nem volt hosszú távú jövőképe, nem látták előre ezt az energiaválságot, amely már jóval az ukrajnai háború előtt elkezdődött, és olyan katasztrofális helyzetbe vezetett, amelynek következtében 40 év óta először kell fontolóra vennünk, hogy nem jut mindenre és mindenkinek áram. Ez a gáz- és villamosenergia-sokk, amelyet most átélünk, nemcsak az ukrajnai háború miatt van, hanem az időszakosan megújuló energiaforrások korlátlan európai elterjedésében is gyökerezik.”

Bouglé szerint a háború természetesen tovább súlyosbította az amúgy is kritikus helyzetet. A franciaországi nagyfeszültségű, közcélú villamosenergia-átviteli hálózatért felelős RTE már jóval az ukrajnai háború és a több atomreaktorban tapasztalt korróziós problémák felfedezése előtt is úgy becsülte, hogy legalább 2024-ig minden télen jelentős lesz a villamosenergia-hiány kockázata.

„Franciaország tökéletesen megbirkózik a villamos energia iránti kereslettel az alacsony fogyasztású hónapokban, például nyáron”, mondta Bouglé, „de télen, a szélsőségesen hideg időszakokban a kereslet robbanásszerűen megnő, és villamosenergia-hiánnyal kell szembenéznünk. A hideg időszakokban a szélturbinák kevés áramot termelnek, ezért van szükség arra, hogy szomszédainktól importáljunk áramot vagy újraindítsuk a szén- és gáztüzelésű erőműveket” – tette hozzá.

A teljes, eredeti cikk ITT érhető el.

Borítókép: Fabien Bouglé (Fotó: YouTube/Sud Radio)