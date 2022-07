Minden oldalról támadják Boris Johnsont

– A miniszterelnök feladata, hogy nehéz időkben is folytassa a harcot. Én maradok, és küzdeni fogok – fogalmazott Boris Johnson brit miniszterelnök szerdán a parlamentben. A kormányfőt minden oldalról heves támadások érték a brit alsóházban az egyre nagyobb megélhetési költségek és kormányának szétesése miatt.

Az utóbbi napokban összecsaptak a hullámok Boris Johnson feje felett, mivel a gazdasági nehézségek mellett szerda délutánig több mint két tucat kormánytisztviselő mondott le posztjáról.

Számos kormánypárti politikus munkáját segítő parlamenti asszisztens mellett távozott a pénzügyminiszter, illetve az egészségügyi, a lakásügyi, a környezetvédelmi, az igazságügyi és a gyermek- és családügyi miniszter, Will Quince is. Utóbbi lemondása egyébként másokat is távozásra sarkalt, mivel Quince állítása szerint a kormányfői hivatal lényegében a szemébe hazudott a Christopher Pincher-ügy kapcsán. Mint ismert, a konzervatív parlamenti képviselőt férfiak molesztálásával vádolják, amiről Boris Johnson már korábban is tudhatott, mégis támogatta Pincher előléptetését a frakcióban.

A brit kormányfő a kedd esti interjújában bocsánatot kért Pincher kinevezéséért, és hogy a 2019-es vádakat akkor nem vette komolyabban. Aláhúzta továbbá, hogy a hatalmukkal visszaélőknek nincs helye a kormány közelében. A bocsánatkérés ellenére Johnson nem tudta elejét venni a kormány lemondási hullámának. Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyságban a miniszterek nem a miniszterelnöknek, hanem a parlamentnek tartoznak felelősséggel, a tömeges lemondások semmiképpen sem erősítik a kormányzatot.

– Minden csapat csak annyira jó, mint a kapitánya, és viszont. Éppen ezért a hűségnek kétirányúnak kell lennie, ám ez már rég nem adott – mondta a parlament előtt a frissen lemondott egészségügyi miniszter, Sajid Javid. A politikus hozzátette, hogy ami sok, az sok, és már nem tudott több csúsztatást elnézni a miniszterelnöknek. Javid személyes és érzelmekkel teli beszédét szakértők bejelentkezésnek vélték a Tory párt vezetésére.

Javid emlékeztetett arra a miniszterelnök ellen jelenleg is folyó parlamenti vizsgálatra, amely arra keresi a választ, hazudott-e a képviselőknek a Downing Street-i összejövetelekről, amelyek sértették az akkori kijárási és rendezvénytartási tilalmat.

A parlamenti vita után szerdán ülésezett a konzervatívok úgynevezett 1992-es bizottsága is, amely magas rangú képviselőket és bizottsági tagokat választ meg, jelentős befolyással bírva a párton belül. Többek között a Skynews politikai elemzője vélekedett úgy, hogy a bizottság többsége már Johnson bukását akarja, akit már a korábban leglojálisabbnak hitt szövetségesei sem támogatnak. Mivel azonban a konzervatívok a múlt hónapban tartottak egy bizalmi szavazást Boris Johnson ellen, amelyet túlélt – noha a párt 41 százaléka megbuktatása mellett szavazott –, a szabályok értelmében további 12 hónapig nem kérvényezhetnek hasonlót. Éppen ezért a bizottság Johnson-ellenes tagjai a szabályok megváltoztatását sürgetik. A képviselők a jövő héten a bizottság élére új vezetőt választanak, és több esélyes jelölt is a szabálymódosítás mellett foglalt állást.

Elemzők szerint a konzervatívok ugyan felkínálták Johnsonnak az önként távozás lehetőségét, ám ő arra nem volt hajlandó. Éppen ezért sorsának legvalószínűbb kimenetele az említett szabály megváltoztatása és egy új bizalmi szavazás lefolytatása lehet még a nyári szünet előtt.

A YouGov friss közvélemény-kutatása szerint egyébként a britek 69 százaléka vélekedik úgy, hogy a miniszterelnöknek le kellene mondania – egy hónapja 11 százalékponttal kevesebben érveltek emellett. Noha a kormány több prominens tagja is lemondott, a miniszterelnök-helyettes Dominic Raab és a külügyminiszter Liz Truss továbbra is teljes támogatásáról biztosította a kormányfőt. Truss annak ellenére támogatja Johnsont, hogy sokak őt tartják a legesélyesebb utódjának.

Borítókép: Boris Johnson brit miniszterelnök (Fotó: MTI/AP/Matt Dunham)