India saját fejlesztésű vadászgéppel váltja le a MiG–21-eseket + videó

India 7 milliárd dollár értékű szerződést írt alá 97 darab Tejas Mk1A vadászgép beszerzéséről, amelyek a régi orosz MiG–21-es flottát váltják fel. Somkuti Bálint szerint ez a döntés egyértelműen a katonai modernizáció irányába mutat. Mint mondta: „Ne felejtsük el, hogy a MiG–21-es az ötvenes éveknek a terméke, tehát semmilyen szempontból nem tekinthető már modernnek.”

Egy indiai Tejas könnyű harcigép (LCA) pilótafülkéje előtt Fotó: AFP

A szakértő hangsúlyozta, hogy a folyamat elhúzódása az indiai hadiipart sújtó problémáknak köszönhető. Emlékeztetett arra, hogy a Tejas kifejlesztése már a kilencvenes években megkezdődött, de számtalan nehézség akadályozta a rendszerbe állítását.

Szerinte ebből a szempontból „ez a lépés semmiképpen nem egy politikai távolodásként értelmezhető, hanem sokkal inkább a saját haderő és a saját hadiipar megteremtésére fókuszáló erőfeszítésnek.”

Hozzátette, hogy „az indiaiaknak már nagyon régóta van egy ilyen törekvésük. Felidézte, hogy „az orosz együttműködéssel fejlesztett Arjun harckocsi, illetve a Tejas vadászgép is azt mutatja, hogy India feltett szándéka modern haditechnikai értelemben is felzárkózni a világ vezető hatalmaihoz. Emlékeztetett továbbá: Nemrég India szerződést írt alá Argentínával Tejas vadászgépek szállításáról.