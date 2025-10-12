MiG–21: a hidegháborús szovjet legenda, amely elsőként repült kétszer gyorsabban a hangnál

A MiG–21 a hidegháborús korszak leghíresebb szovjet elfogóvadásza, amely az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig a Varsói Szerződés tagállamai légierőinek az első számú szuperszonikus vadászgépe volt.

A MiG–21 volt a hidegháborús korszak egyik leghíresebb szuperszonikus vadásza (Fotó: Wikimedia Commons/Radomil)

A MiG–21 és a hangsebességért folytatott verseny

A második világháború utáni katonai repülésben a sugárhajtómű gyorsan kiszorította a dugattyúmotoros meghajtást. A gázturbinás sugárhajtóművek ugrásszerűen megnövelték a repülőgépek sebességét, emiatt az új típusok – mindenekelőtt az elfogóvadászok és a magassági felderítők – kifejlesztésénél az egyre nagyobb sebesség elérése lett az egyik legfőbb prioritás.

A repüléstörténet első, a hanghatárt áttört gépe, a Bell X-1 (Fotó: Wikimedia Commons/NASA)

A repülés történetében először 1947. október 14-én sikerült áttörni a hanghatárt, bár az is igaz, hogy az amerikai Chuck Yeager Bell XB-1 jelű kísérleti gépe rakétahajtással érte el a szuperszonikus sebességtartományt. A Szovjetunióban 1946-tól gyorsult fel a sugárhajtású vadászok kifejlesztése. Az első igazán átütő sikert aratott szovjet elfogóvadász, a Mikojan–Gurjevics tervezőirodában megszületett, de még szubszonikus MiG–15, a koreai háború légi harcaiban bizonyította be rendkívüli képességeit.

Az első ember, aki gyorsabban repült a hangnál: Chuck Yeager (Fotó: U. S. Air Force)

Az 1950-es években kibontakozó sebességversenyben az első olyan hadrendbe állított szovjet elfogóvadász, amely már képes volt vízszintes repülésben átlépni a hanghatárt, a MiG–19-es volt. A Mikojan–Gurjevics tervezőiroda ezt a szép vonalvezetésű gépet a MiG–15 továbbfejlesztett változatára, a MiG–17-esre alapozva konstruálta meg. Az 1955-ben szolgálatba állított MiG–19 a két, Tumanszkij RD-9B utánégetős gázturbinás sugárhajtóművének köszönhetően 1455 km/órás maximális sebesség elérésére volt képes, így ez a típus lett a Szovjetunió első szuperszonikus elfogóvadásza. Az 1950-es évek derekán a rivális szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok repülőipara azonban megalkotta az első olyan vadásztípusát, a Lockheed F–104 Starfightert, ami viszont már a hangsebesség kétszeresével tudott repülni.

A Lockheed F–104 Starfighter, az első kétszeres hangsebességgel repülő amerikai elfogóvadász (Fotó: Netherlands Institute for Military History)

Éppen ezért a szovjet katonai vezetés számára égető szükséggé vált a Mach 2, vagyis a kétszeres hangsebesség elérésére képes saját típus kifejlesztése.

Az új konstrukciót az eredeti elképzelés szerint a jól bevált MiG–19-re alapozták volna, ám ennek többszöri átépítésével sem sikerült elérni az áhított kétszeres hangsebességet. A Mikojan–Gurjevics tervezőirodában elvégzett szélcsatornás kísérletek bebizonyították, hogy a nyilazott szárny nem alkalmas a Mach 2 sebességtartományban való repülésre, ami a MiG–19-cel érte el a terhelhetősége határát. A Mikojan iroda mérnökei ezért egy teljesen új konstrukció kifejlesztésébe fogtak. A Je–4 kódjelű első prototípus 1955 júniusában forradalmi újításként deltaszárnyakat kapott.