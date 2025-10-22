Celluloid-legendák és kultmondatok – Mennyire ismeri a filmtörténet titkos szentélyeit?

Két hét, ami örökre megváltoztatta Magyarország sorsát
1956 hősei előtt tiszteleg a Terror Háza Múzeum.
A Müpa és a közmédia közösen hívja életre a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt, amelyet 2026 októberében rendeznek meg.
Rózsa Gábor új filmje, az Emma karácsonya novemberben érkezik a mozikba.
A hazai fotóművészet egyik legfontosabb alkotója 82 évesen halt meg.
